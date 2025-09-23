Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng bị Công an TP.HCM mời lên làm việc gồm những ai?

Ngũ Hổ Tướng đang trở thành tâm điểm MXH vì ồn ào quảng cáo trái phép cho một trang web cá độ. Tối 22/9, trên trang Thông tin Chính phủ đăng thư mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM để làm việc. Không chỉ Ưng Hoàng Phúc, các thành viên còn lại của nhóm, cùng ekip sản xuất và quản lý cũng được triệu tập. Đến sáng 23/9, Ưng Hoàng Phúc đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM theo đúng giấy mời, hình ảnh anh bước xuống xe để vào làm việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận.

Ưng Hoàng Phúc có mặt tại Công an TP.HCM sáng 23/9

Vụ việc của Ngũ Hổ Tướng khiến khán giả tò mò, quan tâm về thân thế của các nghệ sĩ. Thực tế, Ngũ Hổ Tướng là nhóm nhạc mới của Vbiz, chỉ mới được thành lập không lâu.

Ngũ Hổ Tướng là nhóm nam tập hợp 5 ca sĩ gạo cội của làng nhạc Việt

Ngũ Hổ Tướng là nhóm nam tập hợp 5 ca sĩ gạo cội của làng nhạc Việt: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Nhóm chính thức ra mắt ngày 18/9 với MV Anh Em Trước Sau Như Một. Ý tưởng thành lập nhóm bắt nguồn từ lời gợi ý làm lại ca khúc Tình Anh Em của Lâm Chấn Huy. Tuy nhiên, Ưng Hoàng Phúc đã đề xuất một bước đi táo bạo hơn, tthay vì chỉ cover lại một bản hit cũ, tại sao không cùng nhau lập hẳn một nhóm nhạc. Kết quả, Ngũ Hổ Tướng chính thức ra đời, lấy tình anh em gắn bó 20 năm làm nền tảng.

Nhóm được quản lý bởi cựu người mẫu Kim Cương - bà xã của Ưng Hoàng Phúc nhưng không ràng buộc chặt chẽ trong mọi hoạt động. Mỗi thành viên vẫn có thể theo đuổi sự nghiệp solo, chỉ khi có dự án chung mới tập hợp lại.

Ưng Hoàng Phúc

Ngũ Hổ Tướng hội tụ đủ màu sắc âm nhạc của thế hệ 8x - 9x. Đầu tiên phải kể đến Ưng Hoàng Phúc. Anh nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với loạt hit Thà Rằng Như Thế, Người Ta Nói, Hứa Thật Nhiều Thất Hứa Thật Nhiều. Sau thời gian gián đoạn sự nghiệp vì điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm ở Singapore, anh trở lại, thành lập công ty riêng và sau này kết hôn cùng cựu người mẫu Kim Cương, có hai con chung. Với kinh nghiệm, Ưng Hoàng Phúc đảm nhận vai trò chia câu hát, gắn kết nội bộ nhóm.

Khánh Phương

Thành viên thứ hai, Khánh Phương từng được mệnh danh là “hoàng tử ballad” thập niên 2000. Sau khi tách khỏi nhóm MP5, Khánh Phương solo từ năm 2006, trở thành ca sĩ ăn khách nhờ Chiếc Khăn Gió Ấm, Mưa Thủy Tinh, Lặng Yêu. Từng có quãng thời gian im ắng vì biến cố kinh doanh, nay Khánh Phương trở lại và chia sẻ sự phấn khích khi được thành lập nhóm nhạc.

Dương Ngọc Thái

Dương Ngọc Thái là đại diện của dòng nhạc trữ tình, bolero. Tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM năm 2001, Dương Ngọc Thái đã phát hành 15 CD, hai DVD và tổ chức 6 liveshow riêng. Với giọng ca ngọt ngào, sâu lắng, Dương Ngọc Thái mang đến màu sắc trữ tình quê hương cho Ngũ Hổ Tướng.

Lâm Chấn Huy

Lâm Chấn Huy lại là giọng ca nhiều trải nghiệm. Các ca khúc nổi bật của Lâm Chấn Huy có thể kể đến như Không Gì Có Thể Thay Thế Em, Nụ Hôn và Nước Mắt, Đập Vỡ Cây Đàn, Đắp Mộ Cuộc Tình. Trong nhóm, Lâm Chấn Huy phụ trách khâu tìm ca khúc phù hợp, đồng thời là người khởi xướng ý tưởng ban đầu.

Lưu Hưng

Mảnh ghép cuối cùng là Lưu Hưng, cũng là thành viên trẻ nhất nhóm. Lưu Hưng từng hoạt động trong nhóm FM, sau đó anh solo và gây chú ý với các bản nhạc Bức Tranh, Điều Anh Lo Sợ, Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em,... Nam ca sĩ mang đến sự cân bằng, trẻ trung, giúp âm nhạc của Ngũ Hổ Tướng không chỉ hoài niệm mà còn có thêm hơi thở mới.

Ngũ Hổ Tướng lập tức vướng vào tranh cãi lớn

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau màn debut, Ngũ Hổ Tướng lập tức vướng vào tranh cãi. Khán giả phát hiện nhiều phân cảnh trong MV Anh Em Trước Sau Như Một xuất hiện logo của một trang web cá độ. Hình ảnh in trên ly, áo và bao bì nhanh chóng làm dấy lên làn sóng chỉ trích, bởi quảng cáo cho cá cược trực tuyến là hành vi phạm luật. Trong bài đăng của trang Thông tin Chính phủ về việc mời Ưng Hoàng Phúc đến Phòng An ninh mạng làm việc có đính kèm bình luận "Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015".

Hiện, Công an TP.HCM đã triệu tập các nghệ sĩ liên quan để làm rõ vụ việc

Trước sức ép dư luận, MV kể trên đã bị gỡ bỏ và đăng lại phiên bản mới không còn chi tiết gây tranh cãi. Hiện, Công an TP.HCM đã triệu tập các nghệ sĩ liên quan để làm rõ vụ việc. Vào sáng ngày 23/9, Ưng Hoàng Phúc và vợ đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc cụ thể.