Nhóm nhạc huyền thoại The Bootleg Beatles mang 500 kg hành lý phục vụ cho tour diễn tại Việt Nam

Tối ngày 29/10, nhóm nhạc The Bootleg Beatles đã có buổi giao lưu với giới truyền thông cũng như khán giả để quảng bá cho tour diễn của nhóm tại Việt Nam.

The Beatles hoạt động từ năm 1960-1970, chỉ trong vòng 10 năm họ tạo ra nhiều ảnh hưởng đến âm nhạc thế giới. Nhóm có 16 ca khúc nằm trong top 100 bài hát hay nhất lịch sử do tạp chí Rolling Stones bình chọn.

The Beatles đã đứng đầu bảng xếp hạng tuần của Billboard tới 132 lần và bán được 600 triệu đĩa nhạc trên toàn cầu. Tầm ảnh hưởng của The Beatles lớn đến mức có nhiều ban nhạc ra đời chỉ với mục đích là tái hiện âm nhạc của "tứ quái" theo cách chân thực nhất.

Nổi tiếng và thành công nhất là The Bootleg Beatles, thành lập vào năm 1980. The Bootleg Beatles đã sở hữu 4.500 buổi biểu diễn khắp các châu lục.

Nhóm nhạc The Bootleg Beatles tại buổi gặp gỡ truyền thông và khán giả tối ngày 29/10.

Một khán giả ngàoi 70 tuổi là fan của The Beates đã lên hát live cùng The Bootleg Beatles tại sự kiện.

Các thành viên của The Bootleg Beatles thuộc lòng từng cử chỉ của "tứ quái" John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr. Từ cách đánh khuỷu tay khi xoay người đến chuyện hướng cần đàn guitar về phía nào… nhờ quá trình nghiên cứu tư liệu và tập luyện trong suốt nhiều năm liền.

Trong suốt 44 năm qua, The Bootleg Beatles luôn cố gắng giữ gìn, tái hiện và tôn vinh âm nhạc của thần tượng. Tại buổi gặp gỡ truyền thông tối qua, đại diện của The Bootleg Beatles khẳng định các thành viên trong nhóm chưa bao giờ lợi dụng tên tuổi của The Beatles để kiếm tiền.

Nhóm được thành lập và duy trì đến ngày hôm nay luôn đi theo một mục đích và mong muốn duy nhất là tái hiện âm nhạc The Beatles, giúp âm nhạc của The Beatles sống mãi trong lòng người yêu nhạc.

“Chúng tôi là fan của The Beatles. Chúng tôi có khát vọng duy trì di sản âm nhạc vĩ đại của The Beatles. Chúng tôi cố gắng tái hiện âm nhạc, cách biểu diễn của The Beatles để âm nhạc của The Beatles sống mãi trong lòng người hâm mộ.

Chúng tôi không phát hành nhạc trên các nền tảng số và bán sản phẩm. Thứ chúng tôi muốn là khán giả Việt Nam được trải nghiệm âm nhạc thật nhất với The Beatles”, đại diện nhóm nhạc cho biết.

Nhóm đã có màn tái hiện hình ảnh huyền thoại của The Beatles ngay trước UBND TPHCM ngay sau khi đặt chân tới Việt Nam.

Bà Thu Giang - đại diện ban tổ chức chia sẻ tại sự kiện.

Nói về khó khăn trong hành trình đưa The Bootleg Beatles đến Việt Nam, bà Thu Giang – đại diện ban tổ chức cho hay: “Điều gian nan nhất là khán giả Việt Nam nói, đây chỉ là ban nhạc cover The Beatles thôi. Nhưng tại Mỹ, nơi The Beatles sinh ra thì khán giả đã công nhận rằng, The Bootleg Beatles là phiên bản sống thật sự của The Beatles.

Với người Mỹ, họ là những nhạc công, nhạc sĩ tài năng mới có thể chơi và hát được nhạc của The Beatles, học thuộc từng cử chỉ, từng cách hát, câu nói của The Beatles. Đặc biệt, cách họ đầu tư về phục trang, make-up…

Lịch trình đi tour của họ kín hơn cả các nhóm nhạc khác từng đến Việt Nam mà tôi có cơ hội làm việc, bao gồm cả Westlife. Họ mang toàn bộ trang phục, đạo cụ, nhạc cụ sang tour diễn này là gần 500 kg hành lý. Họ yêu cầu những cây đèn trong show diễn là loại mà cả Việt Nam chỉ có 4 cái…”.

Trong tour lưu diễn tại Việt Nam, The Bootleg Beatles sẽ có hai đêm diễn tại TPHCM (ngày 31/10) và tại Hà Nội (ngày 2/11). Nhóm sẽ trình diễn khoảng 25 đến 30 ca khúc huyền thoại của The Beatles.