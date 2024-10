Nhóm nhạc huyền thoại Đan Mạch Michael Learns To Rock biểu diễn tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, làn sóng hội nhập văn hóa tại Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đặc biệt thông qua việc các nghệ sĩ quốc tế liên tục tổ chức concert tại Việt Nam.



Điều này không chỉ là cơ hội để khán giả trong nước được thưởng thức những màn trình diễn đẳng cấp quốc tế mà còn tạo nên nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.

Là điểm sáng tại Đông Nam Á với các sự kiện âm nhạc hoành tráng từ các nghệ sĩ, nhóm nhạc hàng đầu thế giới, Việt Nam đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế, mang lại doanh thu hàng nghìn tỷ đồng từ việc bán vé, kinh doanh du lịch cùng các dịch vụ liên quan.

2 đêm diễn ở Hà Nội của nhóm nhạc Hàn Quốc Black Pink đã thu hút 67.443 khán giả với tỉ lệ "cháy vé" là 100% và có doanh thu 13.660.064 USD (hơn 333,4 tỉ đồng).

Nhóm nhạc Đan Mạch - Michael Learns To Rock.

Có thể thấy, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn cho các tour lưu diễn toàn cầu của các nghệ sĩ quốc tế. Theo sức hút đó, ngày 17/11 tới đây, nhóm nhạc đình đám của Đan Mạch – Michael Learns To Rock sẽ có đêm diễn tại Nhà thi đấu Phú Thọ - TPHCM.

Michael Learns To Rock là một trong những nhóm nhạc đã chiếm trọn trái tim của khán giả Việt Nam từ những năm 90 với những bản hit như "Take me to your heart", "25 minutes", "Sleeping child " và nhiều ca khúc kinh điển khác.

Đêm nhạc của nhóm nhạc huyền thoại Đan Mạch tại Việt Nam mang tên " Take us to your heart ". Tại đêm nhạc, nhóm nhạc huyền thoại Đan Mạch sẽ mang tới những ca khúc hit đã gắn liền với tên tuổi của mình.

Đặc biệt mới đây, nhóm nhạc này quay clip gửi lời chào tới khán giả Việt Nam. Trong clip, 3 chàng trai của Michael Learns To Rock nói: " Xin chào Việt Nam. Chúng tôi quay trở lại rồi đây. Hãy sẵn sàng cùng chúng tôi hát những bài hát mà bạn yêu thích nhé ".