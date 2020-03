Nhóm người giàu nhất thế giới lao đao vì Covid-19 chỉ sau 1 đêm: Gần 1 nghìn tỷ USD tài sản bị quét sạch, người mất danh hiệu tỷ phú, kẻ nháo nhào tìm chuyên cơ riêng đi 'tránh dịch'

Chỉ trong 1 ngày 12/3, 500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 331 tỷ USD, mức sụt giảm mạnh nhất trong 8 năm theo dõi của Bloomberg Billionaires Index. Theo đó, từ đầu năm đến nay, giới nhà giàu đã mất tới 950 tỷ USD.

Chứng khoán thế giới không ngừng lao dốc, sụt giảm thê thảm, đánh dấu sự kết thúc của đà khởi sắc trong suốt cả thập kỷ và "easy money" đã giúp những người giàu có nhất hành tinh kiếm được tới 6,1 nghìn tỷ USD chỉ trong chưa đầy 2 tháng trước. Tuy nhiên, đà tăng trưởng đó đã bị "quét sạch" chỉ trong 4 ngày vì những lo ngại xung quanh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và giá dầu lao dốc, khiến cả thị trường chìm trong "biển lửa".

Theo Bloomberg Billionaires Index, kể từ đầu năm, khối tài sản ròng của những tỷ phú giàu nhất thế giới đã giảm 16%. Cơn hoảng loạn của thị trường đã càn quét khối tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu, hoạt động trên mọi lĩnh vưc.

Charles Doraine, chủ tịch của Doraine Insurance Group, nhận định: "Nhà đầu tư giờ đang đang rất sợ hãi. Mọi thứ đang diễn ra đối với giới đầu tư là chưa từng có, đó là rủi ro về sức khoẻ, y tế. Đây là thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của thị trường, vượt ra khỏi nỗ lo ngại và sợ hãi bình thường."

"Ông trùm" ngành dầu mỏ Harold Hamm đã rớt khỏi bảng xếp hạng tỷ phú hôm 9/3 sau khi khối tài sản bị "cuốn trôi" 1 nửa, do giá dầu sụt giảm thảm hại. Sheldon Adelson - ông chủ của as Vegas Sands - công ty điều hành sòng bạc lớn nhất thế giới, mất 11,7 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay do các casino không có người đến, nhiều triển lãm thương mại bị huỷ bỏ. Con số này tương đương với 1/4 giá trị tài sản của ông.

Chủ tịch của Carnival, Micky Arison, rớt 6 hạng trong bảng xếp hạng tỷ phú vào ngày 12/3, sau khi cổ phiếu của công ty kinh doanh du thuyền lớn nhất thế giới lao dốc tới 31%, xuống mức thấp nhất trong 23 năm. Công ty này thông báo đình chỉ toàn bộ chuyến đi sử dụng du thuyền Princess trong 2 tháng.

Những tỷ phú đứng đầu bảng xếp hạng cũng không thể tránh khỏi tình trạng này. Tỷ phú "hàng hiệu" Bernard Arnault - chủ tịch của LVMH, chứng kiến khổi tài sản giảm 9,5 tỷ USD, Jeff Bezos cũng mất 8,1 tỷ USD. Tổng cộng có 53 tỷ phú ghi nhận khối tài sản sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi gia nhập chỉ số Bloomberg Billionaires Index.

Khối tài sản của tỷ phú Brazil cũng rớt thảm hại, do giá cổ phiếu lao dốc và tình trạng tồi tệ vốn có của công ty. Guilherme Benchimol - nhà sáng lập XP Inc. - đã không còn là tỷ phú sau khi cổ phiếu của công ty này mất 34% so với giá IPO hồi tháng 12. Trong khi đó, hơn 10 người giàu có nhất nước Nga cũng mất 65 tỷ USD trong năm nay, một phần nguyên nhân là do cuộc chiến giá dầu của Tổng thống Vladimir Putin với Ả Rập Xê Út.

Nỗi lo ngại của giới siêu giàu là bằng chứng cho việc nhu cầu đối với chuyên cơ cá nhân tăng lên, các sự kiện từ thiện bị huỷ bỏ và họ kéo đến những căn nhà ở nơi vắng người. Các biện pháp hạn chế đi lại trên toàn cầu do sự lây lan của Covid-19 đã cho thấy những hoạt động hiếm thấy của với tầng lớp thượng lưu trên toàn cầu - nhóm người có thể tiếp cận và sử dụng những dịch vụ vốn hạn chế đối với người bình thường.

Hôm thứ Năm, những du khách giàu có đã tranh nhau đặt các chuyến bay riêng từ châu Âu về Mỹ khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh đình chỉ hoạt động đi lại bằng đường hàng không giữa 2 khu vực.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump không thể trấn an nhà đầu tư, thậm chí còn khiến thị trường giảm sâu hơn và khiến khối tài sản của một số người giàu ủng hộ ông chứng kiến sự sụt giảm.