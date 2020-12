Nhóm người Bình Dương bị đuổi chém: Tạm giam 4 đàn em Tèo "72 mụt ruồi"

Ngày 21-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết công an vừa bắt tạm giam Trần Anh Cường (tự Cường lé, SN 1977; ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên), Trần Thanh Hoàng (tự Hoàng nhí, SN 1982; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên), Lưu Văn Khánh (tự Long Thành, SN 1985; ngụ xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang ) và Đinh Quốc Lợi (tự Mập, SN 2001; ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Trần Anh Cường tại Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyện

Theo kết quả điều tra ban đầu và như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, vào ngày 5-12, sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang khiến 2 người bị thương nặng, Bùi Quốc Quân (SN 1989; ngụ phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chở 9 người đi cùng ôtô loại 16 chỗ quay về Bình Dương.

Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, khi Quân điều khiển xe về đến đoạn Quốc lộ 91 thuộc khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên thì bị nhóm của Huỳnh Văn Tèo (tức Tèo "72 mụt ruồi" ) chặn đường, đập bể kính ôtô và dùng dao tự chế gây thương tích cho 6 người trên xe với tỉ lệ từ 3% đến 27%. Riêng chiếc ôtô bị hư hỏng nặng, thiệt hại hơn 113 triệu đồng.

Khánh, Hoàng và Lợi (từ trên xuống) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Sau khi gây án, Cường, Hoàng, Khánh và Lợi cùng các đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang khẩn trương truy bắt cũng như vận động gia đình, người thân của các đối tượng này để yêu cầu tất cả ra đầu thú.

Do không thể tiếp tục trốn chạy nên ngày 20-12, Cường, Hoàng, Khánh và Lợi đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương truy bắt Tèo "72 mụt ruồi" để điều tra mở rộng vụ án.