Nhóm nam nữ làm điều phạm pháp bên trong quán karaoke tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH |

Triệt phá ổ ma túy bên trong quán karaoke, Công an Đà Nẵng bắt giữ 10 đối tượng trong đó có quản lý cơ sở.

Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng Cảnh sát ma túy) Công an TP Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở karaoke trên địa bàn.

Triệt phá Nhóm tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bắt quả tang 5 cặp nam nữ đang sử dụng ma túy bên trong quán karaoke

Trước đó, ngày 14-9, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát ma túy kiểm tra quán karaoke VIP nằm trên đường Lý Thánh Tông, phường An Hải.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở đã cải tạo quán thành nhiều phòng nghỉ, lắp đặt hệ thống loa đèn, nhằm phục vụ khách sử dụng dịch vụ trái phép.

Lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác tiến hành kiểm tra phòng 406 thì bắt quả tang 10 đối tượng (5 nam, 5 nữ) đang tổ chức, sử dụng ma túy.

Triệt phá Nhóm tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Quản lý quán karaoke Nguyễn Thị Lan bị bắt giữ vì chứa chấp sử dụng ma túy

Kết quả test nhanh cho thấy tất cả các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 đĩa sứ, 1 ống hút và nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi lập biên bản, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng nêu trên về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đồng thời, mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1989, trú tỉnh Đồng Nai) – quản lý quán karaoke, về hành vi "chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Lực lượng chức năng đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại