Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng lãnh đạo Phòng Trọng án Cục CSHS, lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, thành viên Ban chuyên án họp bàn công tác đấu tranh chuyên án.

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988, trú tại Tổ 44D, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) và Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại số 536 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo "WM".

Đối tượng cầm đầu Bùi Quang Minh tại Cơ quan Công an.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo WorldMall, Bùi Quang Minh "bắt tay" với Nguyễn Thành Phước (SN 1979, trú tại Tổ 15, phường Long Biên, thành phố Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (SN 1973, trú tại Số 47 ngõ 20 Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.

Nhằm tạo niềm tin với bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 – 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Cục CSHS khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất cao nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.