Nhóm hơn 20 đối tượng tấn công cảnh sát để giải cứu hàng hóa

Ngày 6/2, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3 (Bộ đội Biên phòng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái phép xảy ra tại Chốt công tác phòng, chống COVID - 19 số 18 (Rạch miễu Ngói lớn, thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc).

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3 ra quyết định truy nã đối với bị can Đại.

Hai bị can khởi tố gồm: Nguyễn Hồng Đại (SN 1985) và Võ Văn Mộng (SN 1979), cùng ngụ khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tuy nhiên, Đại bỏ trốn, hiện không có mặt ở địa phương, nên đang bị truy nã. Riêng bị can Mộng đã bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.



Trước đó, tối 20/1, Tổ công tác Chốt phòng, chống COVID-19 số 18 tổ chức tuần tra kiểm soát chống người xuất nhập cảnh, chống buôn lậu tại đoạn biên giới giữa khu vực Mốc 268/2 đến Mốc 269 (cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 120m).

Lúc này, tổ phát hiện khoảng 4 – 5 người đi từ hướng Campuchia qua biên giới về phía Việt Nam, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Các đối tượng lợi dụng đêm tối bỏ chạy về bên kia biên giới. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, bắt giữ được 1 đối tượng đang vác 1 thùng đồ bên ngoài có bao bọc nylon màu đen, tìm kiếm xung quanh phát hiện thêm 3 thùng đồ bên ngoài có bao bọc nylon màu đen (nghi vấn thuốc lá). Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu của 3 thùng đồ còn lại, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về Chốt 18 để làm việc.

Quá trình đi từ khu vực bắt giữ hàng hóa về Chốt, tổ công tác đã cắt cử 3 cán bộ đi trước dẫn giải đối tượng và áp tải hàng hóa, 3 cán bộ đi sau để bảo vệ. Lúc này có một số đối tượng manh động, khiêu khích đi theo sau yêu cầu thả người và trả lại hàng hóa, đồng thời kêu gọi khoảng 20 đối tượng khác tập trung để giành lại hàng hóa.

Lúc này, 3 người (2 cán bộ Đồn và 1 Cán bộ Công an phường Núi Sam) đi sau ngăn cản các đối tượng, đồng thời giải thích quy định của pháp luật, tạo điều kiện để 3 cán bộ còn lại dẫn giải đối tượng cùng hàng hóa bị bắt về chốt cách đó khoảng 100m.

Tuy nhiên, các đối tượng tiếp tục áp sát lực lượng làm nhiệm vụ, 1 đối tượng xông đến nắm cổ áo Đại úy Huỳnh Quang Vinh (Công an phường Núi Sam) kéo đi; đe dọa và dùng tay đánh trúng vào mắt làm đại uý Vinh bị té ngã. Sau đó, các đối tượng kéo đến bao vây Chốt 18 la hét, tấn công giật đứt dây dẫn điện đèn chiếu sáng; khống chế, khiêng Trung úy Trần Anh Quyết (BĐBP An Giang) đến địa điểm cách chốt khoảng 20m đe dọa cán bộ, chiến sĩ trong chốt; các đối tượng khác xông vào nhà để giải cứu đối tượng cùng số hàng hóa bị giữ, các đối tượng này mang hàng hóa chạy về bên kia biên giới.

Hiện lực lượng chức năng đã bắt tạm giam Võ Văn Mộng, đồng thời truy tìm bị can Nguyễn Hồng Đại để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.