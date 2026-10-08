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Nhóm Facebook lịch tàu Cồn Cỏ bị chiếm quyền, đổi tên thành ‘Con ghét bố mẹ’

Hoàng Nam
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Nhóm Facebook cập nhật lịch tàu ra vào đảo Cồn Cỏ với khoảng 3.000 thành viên, bị chiếm quyền kiểm soát, đổi tên thành “Con ghét bố mẹ”. Đơn vị quản lý đề nghị người dân, du khách rời nhóm, không giao dịch dựa trên thông tin đăng tải tại đây.

Nhóm bị mất quyền kiểm soát

Ngày 8/10, ông Trịnh Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ (đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị), cho biết: Trung tâm đang tìm phương án khôi phục quyền quản lý nhóm Facebook “Thông tin lịch tàu đảo Cồn Cỏ” sau khi xảy ra sự cố.

Đây là kênh thông tin được người dân, du khách và các đơn vị lữ hành sử dụng để theo dõi lịch tàu kết nối đất liền với đảo Cồn Cỏ. Nhưng vào khoảng 20h ngày 7/10, nhóm bất ngờ bị đổi tên thành “Con ghét bố mẹ”.

Lịch tàu Cồn Cỏ bị chiếm quyền điều hành , thông tin mới nhất từ Trung tâm Dịch vụ - Ảnh 1.

Nhóm Facebook “Thông tin lịch tàu đảo Cồn Cỏ” bị chiếm quyền nhưng không bị thay đổi nội dung trước đó.

Cũng theo ông Cường, nhóm được lập từ khoảng năm 2018–2019, khi tàu du lịch bắt đầu được đưa vào khai thác trên tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ. Các quản trị viên của trung tâm thường xuyên cập nhật lịch chạy tàu, thông tin xuất bến, cập bến, hủy chuyến hoặc điều chỉnh lịch trình, giúp hành khách chủ động việc đi lại.

Trước khi xảy ra sự cố, nhóm có khoảng 3.000 thành viên. Sau thông báo đề nghị rời nhóm được phát đi tối 7/10, số thành viên giảm còn khoảng 2.900 người.

Ông Cường cho biết thêm, nhóm trước đây có ba người quản trị. Qua kiểm tra ban đầu, cả ba tài khoản Facebook cá nhân vẫn an toàn, nhưng các quản trị viên không thể truy cập, điều hành nhóm như trước.

Đáng chú ý, theo ông Cường, sau khi đổi tên nhóm, đối tượng chiếm quyền chưa đăng thêm nội dung. Tuy nhiên, trung tâm không còn kiểm soát được các thông tin có thể xuất hiện trên kênh này.

Lịch tàu Cồn Cỏ bị chiếm quyền điều hành , thông tin mới nhất từ Trung tâm Dịch vụ - Ảnh 2.

Tàu du lịch vào ra Cồn Cỏ.

Nguyên nhân và cách thức mất quyền quản trị đang được kiểm tra, chưa có kết luận cụ thể. Trung tâm đang tìm cách lấy lại quyền điều hành, đồng thời thông báo rộng rãi sự cố để người dân và du khách tránh tiếp nhận thông tin sai lệch.

Chuyển lịch tàu sang kênh chính thức

Trong thông báo gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lữ hành, hộ kinh doanh du lịch và du khách ngày 8/10, Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ đề nghị không tiếp tục theo dõi, tương tác hoặc thực hiện giao dịch dựa trên thông tin đăng tải tại nhóm bị chiếm quyền.

Trung tâm cũng đề nghị các thành viên chủ động rời nhóm để tránh nhầm lẫn, hạn chế nguy cơ gặp thông tin giả mạo hoặc các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Trước mắt, thông tin về hoạt động vận tải tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ được chuyển sang fanpage “Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ”, tại địa chỉ: https://www.facebook.com/trungtamdichvuvadulichdaoconco.

Lịch tàu Cồn Cỏ bị chiếm quyền điều hành , thông tin mới nhất từ Trung tâm Dịch vụ - Ảnh 3.

Nhóm Facebook bị chiếm quyền trong bối cảnh khu vực biển hiện có mưa gió, biển động, khiến hoạt động tàu ra vào Cồn Cỏ bị tác động.

Lịch tàu, giờ tàu, tình hình khai thác tuyến và những thông tin liên quan đến hoạt động vận tải, du lịch sẽ được trung tâm cập nhật tại fanpage này. Người dân, du khách cần hỗ trợ hoặc xác minh thông tin có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại 0855 687 474 và 0982 525 159.

Sự cố xảy ra trong thời điểm việc đi lại giữa đất liền và đảo chịu ảnh hưởng của thời tiết. Theo ông Cường, khu vực biển hiện có mưa gió, biển động, khiến hoạt động tàu ra vào Cồn Cỏ bị tác động, các chuyến đi không được duy trì thường xuyên.

Đảo Cồn Cỏ cách cảng Cửa Việt khoảng 17 hải lý. Tuyến vận tải này hiện có tàu du lịch của đặc khu Cồn Cỏ và tàu Chín Nghĩa phục vụ người dân, du khách.

Trung tâm đề nghị các đơn vị lữ hành, cơ sở kinh doanh và đối tác chia sẻ thông báo, giúp hành khách nhận biết kênh thông tin chính thức trước khi sắp xếp lịch trình ra đảo.

Tags

Tàu du lịch

du lịch

Quảng Trị

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