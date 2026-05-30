Nhóm đối tượng vận chuyển ma túy nổ súng chống trả công an

Viết Hà
|

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang đối tượng cùng hơn 23kg ma túy các loại. Đáng chú ý, nhóm tội phạm đã liều lĩnh nổ súng chống trả và dùng dao chém bị thương một cán bộ Công an.

Đối tượng Thào Lệnh cùng tang vật 20 bánh ma túy các loại.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy , Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng biên phòng bắt quả tang đối tượng Thào Lệnh (SN 1990, trú tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 23kg ma túy các loại.

Theo đó, trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới, tổ công tác đã phát hiện 1 nhóm đối tượng đang mang theo súng quân dụng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy.

Tổ công tác đã triển khai lực lượng để kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy. Bị truy đuổi, đối tượng Thào Lệnh đã sử dụng dao chém 1 cán bộ Công an tỉnh bị thương.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được đối tượng Thào Lệnh. Tang vật thu giữ gồm: 20 bánh heroin và 30 bánh ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 23kg; cùng nhiều vật chứng liên quan. Các đối tượng còn lại đã chạy thoát về bên kia biên giới.

Ban Giám đốc Công an tỉnh thăm, động viên cán bộ bị thương.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý triệt để, theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ bị thương trong quá trình tham gia vây bắt đối tượng. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ.

Tags

công an tỉnh Sơn La

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý

huyện Sầm Nưa

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

