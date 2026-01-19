Ngày 19-1, tin từ VKSND khu vực 9, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Thanh Hải (SN 1995, ngụ xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Trường Vũ (SN 2005, ngụ xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và Y Bi Mlô (SN 1993, ngụ xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để xét xử về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Ba bị can tra tấn nữ nhân viên quán karaoke

Theo cáo trạng, tháng 6-2025, chị N.T.D. (SN 2000, ngụ xã Ea Drăng) xin làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn, dưới sự quản lý của Hải. Ngoài việc rót bia, bấm bài hát cho khách, chị D. cùng các nhân viên khác bị Hải ép phải cho khách ôm, sờ soạng. Bên cạnh đó, nhân viên không được tự ý đi ra ngoài, nếu đi đâu phải có sự đồng ý của Hải, vi phạm sẽ bị xử lý bằng vũ lực.

Tối 15-10-2025, chị D. đi chơi với người yêu nên nhóm của Hải đi tìm. Khi gặp chị D., Vũ và Hải dùng bình xịt hơi cay đe dọa, đánh, bắt đưa lên taxi chở về nhà trọ. Tại đây, Hải và các đối tượng trong nhóm tiếp tục chửi bới, đe dọa, dùng xích sắt trói chân chị D. treo lên cửa sổ.

Đến ngày 17-10-2025, sau khi được thả về, chị D. đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Hải, Phạm Trường Vũ về tội bắt, giữ người trái pháp luật; Y Bi MLô về tội giữ người trái pháp luật.