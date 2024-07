Ông Nguyễn Thanh Hải và người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào lúc 17h30 ngày 30/7, có 3 đối tượng cùng ngụ ấp Bình Quới Hạ đi trên 2 xe gắn máy biểu hiện có uống rượu bia, lao thẳng vào nhà ở (cũng là cơ sở kinh doanh giải khát) của ông Hải, tay cầm vỏ chai bia la hét, rượt đánh các thành viên trong gia đình này.

Ông Nguyễn Thanh Hải lo ngại sau khi nhóm côn đồ tấn công đe dọa

Vợ ông Hải là bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung trong lúc tháo chạy bị té ngã bất tỉnh phải nhập viện điều trị; ông Hải bị đánh gây thương tích ở bàn tay.

Các đối tượng này còn đập bể màn hình tivi, bể nuôi cá cảnh, khung kính… và buông lời đe dọa muốn giết cả gia đình này.

Nhiều vật dụng bị bể nát do nhóm côn đồ đập phá

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Thanh Hải đã trình báo Công an xã Bình Ninh và công an huyện Chợ Gạo. Sau đó, công an xã có đến lập biên bản và chụp lại ảnh hiện trường, thu giữ tang vật gây án.