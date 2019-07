Nhóm đối tượng chuyên rình đêm hôm đột nhập nhà dân trộm trâu bò

Ngày 30/7, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, phía đơn vị này vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp trâu bò trên địa bàn.



Công an thông tin, thời gian qua trên địa bàn huyện này xảy ra tình trạng mất trộm trâu bò khiến dư luận bức xúc.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định một nhóm 5 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân để trộm trâu bò. Sau khi có đủ chứng cứ, công an đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Đức Dục (SN 1958); Võ Tá Lập (SN 1981); Trần Văn Định (SN 1985) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972) và Võ Xuân Thành (SN 1982) cùng trú trên địa bàn huyện Hương Khê.

Các đối tượng trong nhóm chuyên trộm trâu bị bắt giữ.

Tại công an, các đối tượng khai nhận thường quan sát các nhà dân có trâu bò nhưng lơ là trong việc trông coi. Đêm đến, nhóm đối tượng sẽ đột nhập vào nhà dân rồi trộm trâu bò đi bán.

Cụ thể, đêm 8/9/2018, Định và Dục đột nhập vào nhà một người dân ở xã Phúc Trạch trộm 1 con trâu. Sau khi trộm được trâu, 2 đối tượng đưa cho Võ Tá Lập và Võ Xuân Thành để tiêu thụ tại tỉnh Quảng Bình.

Mới đây, ngày 18/6, Võ Tá Lập cùng Trần Đức Dục đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Xiêm (trú xã Hương Đô) lấy trộm 1 con trâu. Sau khi trộm được, nhóm của Dục đưa cho Định và Tuấn để tiêu thụ.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 bị can gồm: Trần Đức Dục, Võ Tá Lập và Trần Văn Định và Nguyễn Văn Tuấn. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.