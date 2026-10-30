Nhóm chuyên gia Việt truy vết hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa trong vụ tấn công Binance lớn nhất lịch sử

Sau vụ tấn công sàn Binance với giá trị tài sản bị ảnh hưởng ước tính 6,3 tỷ USD, nhóm ChainTracer tại Việt Nam đã truy vết gần 475.000 ETH, tương đương hơn 1 tỷ USD, đang nằm trong 13 ví nghi do hacker kiểm soát.

Ngày 29/10/2026, sàn giao dịch tiền mã hóa Binance trở thành mục tiêu của một vụ tấn công nghiêm trọng, với tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng ước tính khoảng 6,3 tỷ USD. Đây được đánh giá là một trong những vụ tấn công có quy mô lớn nhất lịch sử ngành tiền mã hóa.

Theo thông tin ban đầu, Binance nghi ngờ máy tính của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập, tạo điều kiện cho kẻ tấn công truy cập hệ thống và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép. Sàn cho biết chưa phát hiện bằng chứng khóa riêng của ví bị rò rỉ, đồng thời cam kết sử dụng quỹ SAFU và nguồn vốn của công ty để bù đắp thiệt hại cho người dùng.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc xảy ra, nhóm phân tích blockchain ChainTracer tại Việt Nam đã tiến hành truy vết dòng tiền thông qua dữ liệu giao dịch công khai trên blockchain. Kết quả phân tích được đăng tải ngày 30/10 trên website của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam.

Khoảng 197.540 ETH, gần 1,88 tỷ USDT và 823 triệu USDC đã được chuyển từ ba ví nóng của Binance

Theo báo cáo, ChainTracer đã lần theo dòng tiền từ ví nhận chính có địa chỉ bắt đầu bằng 0x5227, mở rộng tới 4–5 tầng giao dịch. Dữ liệu được thu thập thông qua Etherscan API và các công cụ khám phá blockchain, trong khoảng thời gian từ tối 29/10 đến 7h35 ngày 30/10, giờ Việt Nam.

Kết quả truy vết cho thấy khoảng 197.540 ETH, gần 1,88 tỷ USDT và 823 triệu USDC đã được chuyển từ ba ví nóng của Binance tới một địa chỉ ví nhận chính trên mạng Ethereum.

Đặc biệt, ChainTracer xác định 474.866 ETH, tương đương khoảng 1,09 tỷ USD, đang nằm trong 13 ví được nhóm nhận định do kẻ tấn công kiểm soát. Tại thời điểm chốt dữ liệu, lượng tài sản này chưa bị phong tỏa.

Trong khi đó, hơn 2,2 tỷ USD stablecoin, gồm khoảng 1,38 tỷ USDT và 823 triệu USDC, đã bị phong tỏa trên mạng Ethereum. Tuy nhiên, hacker đã kịp chuyển đổi khoảng 495 triệu USDT thành ETH trước khi các biện pháp phong tỏa được triển khai.

Quá trình phân tích còn cho thấy kẻ tấn công sử dụng các giao thức tài chính phi tập trung như Uniswap và UniswapX để chuyển đổi tài sản sang ETH, sau đó phân tán qua nhiều địa chỉ ví nhằm làm phức tạp quá trình truy vết. Đáng chú ý, một nhánh giao dịch đã sử dụng 60 triệu USDT làm tài sản thế chấp trên giao thức Aave V3 để vay gần 19.762 ETH.

Kẻ tấn công đã chuẩn bị hợp đồng thông minh trước thời điểm thực hiện

Không chỉ theo dõi dòng tiền, ChainTracer còn phát hiện dấu hiệu kẻ tấn công đã chuẩn bị hợp đồng thông minh trước thời điểm thực hiện các giao dịch rút tài sản. Một ví nóng Binance được ghi nhận đã ủy quyền thông qua cơ chế EIP-7702, cho phép hợp đồng do hacker kiểm soát thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Nhóm cũng phát hiện một ví khác trực tiếp ký các giao dịch chuyển tài sản trái phép.

Điểm đáng chú ý trong hoạt động của ChainTracer là nhóm không chỉ thống kê số tiền bị đánh cắp mà còn xác định đường đi của tài sản, số dư tại từng địa chỉ ví và tình trạng phong tỏa. Báo cáo cũng công bố các địa chỉ ví, mã giao dịch và phương pháp phân tích để có thể đối chiếu với dữ liệu blockchain công khai.

Tuy nhiên, việc truy vết được 474.866 ETH không đồng nghĩa với việc số tài sản này đã được thu hồi. Đây mới là lượng tiền mã hóa được xác định đang nằm trong các ví nghi do hacker kiểm soát. ChainTracer cũng cho biết chưa đủ dữ liệu để xác minh độc lập toàn bộ dòng tiền trên các mạng Bitcoin và TRON được đề cập trong những báo cáo khác.

Đến thời điểm công bố báo cáo, danh tính và vị trí của những người đứng sau vụ tấn công vẫn chưa được xác định. Kết quả của ChainTracer là hoạt động phân tích, truy vết độc lập trên blockchain, chưa có thông tin xác nhận nhóm trực tiếp tham gia phong tỏa hoặc thu hồi tài sản.

ChainTracer là dự án chuyên phân tích, cảnh báo và truy vết dòng tiền trên blockchain, do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển. Dự án được triển khai từ năm 2023, ban đầu thông qua sự hợp tác giữa VBA và Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo do chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) thành lập.

Người đứng đầu dự án được công bố gần đây là ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm ChainTracer, đồng thời giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech thuộc VBA. Trước đó, khi dự án ra mắt năm 2023, ông Ngô Minh Hiếu được giới thiệu là người trực tiếp dẫn dắt dự án.

ChainTracer tập trung phân tích dữ liệu giao dịch trên blockchain, xác định các ví điện tử đáng ngờ, truy vết hoạt động chuyển tài sản số và hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra các vụ lừa đảo. Trước đó, nhóm từng tham gia hỗ trợ truy vết dòng tiền trong vụ án tiền mã hóa AntEx liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Theo ông Trần Huyền Dinh, đội ngũ ChainTracer chỉ mất chưa tới 36 giờ để mô hình hóa dòng tiền trong vụ việc này.