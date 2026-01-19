Thông tin một team Việt Nam chơi Minecraft giành chiến thắng tại cuộc thi MrBeast World Wide Building Challenge của “Vua YouTube” MrBeast đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng game nói riêng và cư dân mạng nói chung.

Danh sách các thành viên trong team (tên trong game): NejiVN, Dogeee, LewisPoppy, stdpi, NianSproutm, ThaiOturan, JamesonDiep, Napole_Wuong, MinhFli, EllyFlower, 51nh2u4n, vfogking0kid, ThatCorona, victor_nightvn1, Tutiramisu, Banaconut715, DuongGavin, Bvl_XD.

Hiện tại - sáng ngày 19/1, video về cuộc thi trên kênh YouTube MrBeast Gaming đang có gần 10 triệu lượt xem sau 1 ngày đăng tải, xếp #1 trên tab Thịnh hành dành cho trò chơi.

Cảnh tượng ngoạn mục ở Ninh Bình trong đoạn cut từ video của MrBeast (Nguồn: MrBeast Gaming)

Nếu chỉ nhìn lướt qua, hẳn nhiều người sẽ tưởng đây là ảnh chụp chứ không phải công trình trong Minecraft

Không chỉ gây chú ý bởi việc vượt qua hàng loạt đội mạnh trên thế giới, chiến thắng của team Việt Nam còn để lại dấu ấn khi mang quần thể Tràng An - chùa Bái Đính (Ninh Bình) vào Minecraft vô cùng sống động, nhận về nhiều lời khen. Từ MrBeast đến cư dân mạng đều phải trầm trồ vì như đang nhìn thấy khung cảnh ngoài đời thực.

Trên Facebook, bài đăng của Đinh Huy Tú (sinh năm 2004) - thành viên trong team cũng nhận về 2.000 bình luận và hơn 4.000 lượt chia sẻ. Huy Tú viết: “Tụi mình đã không chỉ thi đấu bằng kỹ năng, mà còn bằng niềm tự hào dân tộc, bằng tinh thần mang màu cờ sắc áo Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Kết quả đạt được là 38,5 điểm - một cột mốc đáng nhớ, không chỉ với cá nhân mình mà với cả tập thể builder Việt Nam”.

Chúng tôi đã liên lạc với Huy Tú để có thêm những chia sẻ chi tiết hơn về các thành viên trong team và quá trình tham gia cuộc thi.

Nhóm chơi game chung lần đầu đi thi quốc tế giành luôn Top 1, chơi Minecraft từ khi học lớp 3

Theo chia sẻ của Huy Tú, team Việt Nam trong cuộc thi này là một nhóm chơi chung từ trước, đã gắn bó với nhau và với Minecraft nhiều năm qua. Các thành viên đều sinh năm từ 2001 - 2007 và biết tới cuộc thi của MrBeast vào ngày 20/10/2025.

“Bởi vì gắn bó với nhau trước đó nên tụi mình rất hiểu nhau và dễ làm việc với nhau. Các thành viên trong nhóm cũng có nhiều năm theo đuổi Minecraft, người ít nhất cũng phải hơn 5 năm. Chính bản thân mình đã bắt đầu chơi tựa game này từ khi lớp 3, tức là hơn 10 năm vừa chơi vừa tìm tòi học hỏi giữa các builder nước ngoài” - Tú kể lại.

Đinh Huy Tú

Trước khi bước ra sân chơi quốc tế, team chủ yếu tự tổ chức các giải đấu nội bộ, quy mô nhỏ, đôi khi phải tự bỏ tiền túi hoặc xin tài trợ để duy trì. Song chính những cuộc thi “tự thân vận động” ấy lại rèn cho họ tính chuyên nghiệp, khả năng làm việc theo deadline và tinh thần cạnh tranh nghiêm túc - nền tảng quan trọng khi bước vào một contest có áp lực toàn cầu.

Dù có nhiều thuận lợi như vậy nhưng những ngày đầu tham gia cuộc thi của nhóm không hề suôn sẻ. Team mất gần 5 ngày chỉ để làm quen nhịp làm việc mới: từ việc phân vai, thống nhất quy trình cho đến lựa chọn người dẫn dắt. Đã có những tranh luận, xích mích nội bộ khi chưa tìm được tiếng nói chung. Sau cùng, NejiVN (Long Đỉnh) được cả đội tin tưởng giao vai trò leader.

Về NejiVN, hiện anh chàng có kênh YouTube riêng, có gần 34k subs. Video kể lại hành trình đưa MrBeast thăm Việt Nam của anh chàng đã có gần 1 triệu lượt xem sau 2 ngày đăng tải, xếp #7 tab Thịnh hành trò chơi.

“Khoảng 5 ngày đầu tiên tham gia cuộc thi, tụi mình đã rất đau đầu về ý tưởng và cũng như có 1 chút tranh cãi. Nhưng chính vì tranh cãi như thế mà sau đó tụi mình đã hiểu hơn về cách làm việc của nhau rồi sau đó là sự hợp tác đầy ăn ý của mỗi người trong nhóm.

Cuối cùng Neji được mọi người tin tưởng bầu làm leader và nhận trọng trách về việc lên ý tưởng thiết kế và dựng bối cảnh địa hình. Trong 5 ngày đó thì mất 3 ngày làm quen nhịp với nhau, chia công việc và 2 ngày lên ý tưởng. Có thể nói tụi mình đã làm được và thành công như vậy là nhờ leader có lựa chọn sáng suốt về ý tưởng cũng như thôi thúc anh em làm xong khu vực của mình nhanh nhất có thể” - Huy Tú nói.

Neji (áo trắng, quần trắng) cùng với một số thành viên trong team khoe cup được gửi từ MrBeast

Đổi từ Hạ Long sang Ninh Binh và 9 ngày “vắt chân lên cổ” chạy deadline

Về chuyện chọn địa điểm là khu danh lam thắng cảnh ở Ninh Bình, Huy Tú cũng có tiết lộ thú vị. Ban đầu cả team đã định chọn vịnh Hạ Long nhưng sau khi phân tích, phương án này nhanh chóng bị loại vì:

“Vịnh Hạ Long ít có những khu vực như nhà ở và chỉ toàn núi đá thì khi dựng địa hình lên sẽ không có công trình để trang trí. Phương án này không khả thi chút nào nên tụi mình đã tìm một khu vực vừa có núi vừa có sông nước, lại có công trình. Cuối cùng Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) với loạt danh lam thắng cảnh và văn hoá lịch sử như Hang Múa, Hành cung Vũ Lâm, chùa Bái Đính đã được lựa chọn.

Bên cạnh đó, Ninh Bình cũng là nơi quay phim Kong: Skull Island nên đã được cộng đồng quốc tế được biết từ trước”.

Thách thức lớn nhất của quá trình làm việc là việc thống nhất tỷ lệ và bố cục. Sau khi có ý tưởng và kế hoạch từ NejiVN, cả team thống nhất áp dụng tỉ lệ 3/2 so với ngoài đời để đảm bảo sự cân đối và cảm giác “thật” khi nhìn tổng thể.

“Vì đã mất 5 ngày đầu loay hoay nên đến khi thực sự bắt tay vào làm, tụi mình chỉ còn 9 ngày. Để chạy đua với thời gian, các thành viên chỉ ngủ 3 - 4 tiếng mỗi ngày, làm việc liên tục để kịp deadline” - Huy Tú nhớ lại.

Xem đến đâu thấy trầm trồ đến đấy

Đến lúc chấm điểm, team Việt Nam không khỏi lo lắng khi các đối thủ mạnh như Thổ Nhĩ Kỳ và Colombia chạm mốc 37,5 điểm. Các đội này có trình độ cao, tư duy nghệ thuật tốt, thậm chí là nguồn tham khảo, học hỏi cho chính team Việt Nam. Tuy nhiên khi MrBeast chấm điểm 10, cả nhóm đã rất mừng rỡ và cuối cùng là vỡ oà cảm xúc khi giành chiến thắng với 38,5 điểm.

“Trong quá trình thực hiện, Lewis - 1 thành viên trong 13 builder xây dựng map nói đùa rằng ‘Anh em chuyến này phải top 1’. Điều này vô tình chạm vào ngọn lửa đam mê đang cháy nên mọi người cũng nuôi hy vọng từ đấy. Không chỉ thứ hạng, tụi mình còn được tất cả mọi người yêu quý và theo dõi nên không phụ lòng mọi người được. Vì vậy đến khi biết kết quả thì lòng hạnh phúc đến mức nước mắt tự động chảy ra” - Huy Tú chia sẻ.

Sau cùng, Huy Tú tin rằng chiến thắng này không đơn thuần là một thành tích trong game. Đó là lời khẳng định rằng builder Việt Nam có thể tạo ra những công trình vừa đẹp, vừa có bản sắc, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi quốc tế. Hiện tại, Tú đang chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự, hành trình này trở thành một cột mốc đặc biệt, một kỷ niệm đáng nhớ hơn bao giờ hết.