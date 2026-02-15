Nhóm 8 thanh niên đuổi chém, cướp tài sản của người đàn ông trên đường về quê

Ngày 15-2, cơ quan chức năng TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên tấn công người đàn ông đang trên đường về quê.

Nạn nhân là anh Đ.Đ.T. (SN 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai).



Camera ghi lại vụ việc

Theo đó, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 14-2-2026, Công an xã Phú Giáo nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo.

Lúc này, anh T. trên đường về quê ăn Tết cùng gia đình, khi đi đến gần cầu Tam Lập thì gặp 8 thanh niên chặn lại xin tiền. Anh T. bỏ chạy thì bị nhóm này cầm hung khí đuổi theo.

Khi đến một tiệm vá vỏ xe, bọn chúng lao vào chém anh T. và cướp tài sản.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận định những đối tượng này rất manh động, thủ đoạn rất tàn nhẫn nên Công an xã Phú Giáo báo cáo nhanh Ban Giám đốc Công an TPHCM, đồng thời tổ chức truy xét và kiên quyết bắt giữ số đối tượng này.

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được cả 8 đối tượng, thu giữ hung khí, phương tiện gây án.