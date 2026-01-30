Nhói lòng ngọc nữ showbiz mất con gái đầu lòng, nguy kịch tính mạng do vỡ tử cung ở tháng cuối thai kỳ

Noon Ramida và Louis Scott cùng sinh năm 1982 được xem là cặp đôi vàng, có tình yêu bền bỉ nhất showbiz Thái Lan. Họ yêu nhau 12 năm và chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới hoành tráng vào năm 2020. Trải qua 17 năm gắn bó, Noon Ramida và Louis Scott chuẩn bị lên chức cha mẹ, chào đón kết tinh tình yêu của họ vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra với Noon Ramida và Louis Scott.

Chia sẻ trên đài CH3, Louis Scott cho biết con gái đầu lòng của họ đã mất do Noon Ramida bất ngờ bị vỡ tử cung ở tháng thứ 9 của thai kỳ. Vào năm 2021, Noon Ramida được chẩn đoán bị u xơ tử cung và phải làm phẫu thuật. Do có sẹo mổ trong tử cung, Noon Ramida đặc biệt cẩn thận, thăm khám kỹ càng để đề phòng rủi ro trong suốt thai kỳ. Nữ diễn viên dự kiến chuyển dạ vào ngày 24/1. Thế nhưng, vào ngày 10/1, Noon Ramida đã đột ngột bị đau bụng dữ dội, ngất xỉu và bất tỉnh.

Noon Ramida đã gặp biến chứng ở tháng cuối thai kỳ. Ảnh: Instagram.

Noon Ramida ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, huyết áp xuống rất thấp, tim đập nhanh. Do bị vỡ tử cung gây chảy máu nội tạng nghiêm trọng, ngọc nữ Tbiz được phẫu thuật khẩn cấp. Lúc này, thai nhi được đánh giá không còn dấu hiệu của sự sống.

Ca phẫu thuật đưa thai nhi ra ngoài, cầm máu, khâu lại vết rách tử cung để cứu sống Noon Ramida kéo dài 3 tiếng. Do mất máu quá nhiều, Noon Ramida phải nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để theo dõi các biến chứng sau khi truyền máu. Không chỉ chịu cú sốc mất con, nữ diễn viên còn bị tích dịch gây phù phổi và phải thở máy trong nhiều ngày. May mắn, Noon Ramida đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng sau 6 ngày nằm viện điều trị.

Cô bị vỡ tử cung, thai nhi trong bụng cũng không qua khỏi. Ảnh: China Times.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Noon Ramida và Louis Scott khóc nghẹn. Hai nghệ sĩ chia sẻ quyết định công bố chuyện buồn này để công chúng không suy đoán tiêu cực những gì đã xảy ra với con đầu lòng của họ. Hiện tại, Noon Ramida vẫn trong quá trình phục hồi cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Sau biến cố lớn, Noon Ramida và Louis Scott tâm sự rằng cả hai đang cân nhắc về việc liệu có tiếp tục sinh con trong tương lai hay không.

"Tôi vẫn hy vọng mình có 1 đưa con. Tôi không từ bỏ ý định sinh con. Tuy nhiên, với tình hình sức khỏe của tôi hiện tại, tôi vẫn chưa thể có câu trả lời dứt khoát rằng bản thân có nên mang thai lần nữa hay chỉ nên tập trung vào cuộc sống hôn nhân. Hãy cho chúng tôi thời gian, hãy động viên chúng tôi vượt qua chuyện này. Tôi tin rằng cuộc sống của vợ chồng chúng tôi rồi sẽ lại tiếp diễn với niềm vui và hạnh phúc", Noon Ramida chia sẻ.

Noon Ramida và Louis Scott khóc nghẹn khi chia sẻ về biến cố mất con đầu lòng. Ảnh: Thairath.

Nguồn: Thairath