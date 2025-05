Nhờ yếu tố này, đất nền tại nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây "đảo tỷ phú" 2,4 tỷ USD đang là điểm "nóng"

Lộ diện điểm "nóng" thị trường bất động sản Hải Phòng

Trong báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn, Hải Phòng là 1 trong 2 tỉnh, thành phía Bắc ghi nhận mức quan tâm lớn nhất trong tháng 4/2025.

Cụ thể, Thủy Nguyên đang là một trong những điểm nóng của thị trường đất nền Hải Phòng. Nguyên nhân khiến Thủy Nguyên trở thành điểm nóng là do theo đề án hợp nhất Hải Phòng với Hải Dương, tên gọi mới là TP Hải Phòng chọn KĐT mới Bắc Sông Cấm (Thủy Nguyên) là Trung tâm Hành chính – Chính trị.

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) được khởi công vào năm 2023. (Ảnh chụp tháng 11/2024)

Cùng với đó, từ ngày 1/1/2025, Thủy Nguyên chính thức lên thành phố, trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Những thông tin tích cực này đã đưa mặt bằng giá đất nền Thủy Nguyên thiết lập mức mới.

Cụ thể, những lô đất vị trí mặt đường Đỗ 10, nằm ngay trung tâm hành chính mới thuộc Dương Quan (Thủy Nguyên) đang được chào bán với mức giá dao động từ 180-220 triệu đồng/m2, tăng 25% so với cùng kì năm ngoái. Cũng thuộc Dương Quan, nhưng không ở vị trí mặt tiền đường, giá rao bán cũng đang dao động 90-130 triệu đồng/m2, tăng 20% so với cùng kì năm ngoái. Đất mặt đường 351 thuộc Đồng Thái, tăng giá từ 50-52 triệu đồng/m2 lên mức 57-60 triệu đồng/m2, tăng giá khoảng 20% so với nửa năm trước đó.

Đất thuộc khu C, khu D tái định cư Bắc Sông Cấm cũng tăng giá từ 53-56 triệu đồng/m2 lên mức 60-67 triệu đồng/m2. Những lô vị trí đẹp, đắc địa, mức giá dao động từ 78-89 triệu đồng/m2, tăng từ 20-30% so với cùng kì năm ngoái. Đất tái định cư Áp Tràn cũng tăng giá từ 45-48 triệu đồng/m2 lên 51-54 triệu đồng/m2.

Đất tại phường Trần Hưng Đạo cũng tăng giá từ 16-19 triệu đồng/m2 lên 21-25 triệu đồng/m2. Đất tại phường Phạm Ngũ Lão, mặt tiền kinh doanh đang dao động 28-37 triệu đồng/m2, tăng 4-7 giá so với cùng kì năm ngoái. Đất ở những vị trí không đẹp bằng tăng giá từ 15-16 triệu đồng/m2 lên mức 18-22 triệu đồng/m2, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn.

Một điểm nóng khác của thị trường đất nền Hải Phòng phải nhắc đến là đất nền An Dương. Cũng từ 1/1/2025, An Dương chính thức lên quận.

Khảo sát của đơn vị nghiên cứu thị trường ghi nhận, đất mặt đường Vĩnh Khê thuộc An Đồng tăng giá từ 27-30 triệu đồng/m2 lên 30-34 triệu đồng/m2, mức tăng đạt khoảng 12% so với cuối năm ngoái. Đất mặt đường Đồng Thái tăng giá từ 34-36 triệu đồng/m2 lên mức 38-42 triệu đồng/m2. Một số khu vực khác tại An Dương như An Hải, An Hòa, Đồng Thái, Hồng Phong, Hồng Thái, Lê Lợi, Lê Thiện, Nam Sơn, Tân Tiến cũng ghi nhận mức tăng giá trung bình 15-20% so với cùng kì năm ngoái.

Không chỉ giá tăng, tùy từng khu vực, vị trí, lượng giao dịch trên thị trường cũng tăng từ 20-40% so với cùng kì năm ngoái.

"Ông lớn" đổ bộ

Thời gian qua, thị trường bất động sản Hải Phòng tiếp tục ghi nhận cuộc đổ bộ của nhiều ông lớn và các dự án mới.

Mới đây nhất, Gamuda Land đã chi khoảng 1.000 tỷ đồng mua lại khu đất rộng hơn 1,1 ha có vị trí mặt đường Võ Nguyên Giáp (quận Lê Chân) để làm chung cư. Được biết, đại gia địa ốc Malaysia sẽ phát triển một dự án chung cư tại khu đất này với quy mô đầu tư khoảng 222 triệu USD, tương đương hơn 5.600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Masterise Homes cũng đẩy mạnh phát triển dự án tại Hải Phòng với một dự án ở Tân Dương (Thủy Nguyên) với quy mô 7,2ha.

Hay, dự án "Thành phố Đảo Hoàng gia" - "đảo tỷ phú" Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, TP Thủy Nguyên do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ đầu tư ra mắt vào tháng 3/2024. Dự án có quy mô 877,2 ha, trong đó diện tích bên đảo Vũ Yên là 872,6 ha và diện tích bên đất liền là 4,6 ha.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận định, các thông tin về hạ tầng cũng như thông tin về các dự án khu đô thị mới, đặc biệt là dự án tại Vũ Yên tạo động lực, kéo theo làn sóng đầu tư với các triển vọng phát triển tích cực cho thị trường bất động sản Hải Phòng.

Ngoài ra, loạt doanh nghiệp bất động sản lớn đã phát triển tại tỉnh này như Sungroup, Dojiland, Hoàng Huy, Him Land, N.H.O...

Chia sẻ với báo chí, ông Tô Hùng, Trưởng Văn phòng Đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại Hải Phòng cho biết, theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, tổng mức đầu tư các dự án bất động sản tại Hải Phòng trong 5 năm qua đã tăng hơn 10 lần so với giai đoạn trước. Đà tăng này được dự báo sẽ không ngừng lại mà tiếp tục đi lên trong thời gian tới.

Cũng theo ông Hùng, thị trường bất động sản Hải Phòng đang hội tụ rất nhiều yếu tố tiềm năng, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của thị trường trong thời gian tới. Lợi thế này đến từ quỹ đất rộng, sự phát triển của hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông, sự phát triển của bất động sản công nghiệp với lượng lao động nhập cư lớn. Hạ tầng giao thông tại Hải Phòng đang được đẩy mạnh như Cảng Lạch Huyện, cảng biển thế hệ mới Nam Đồ Sơn, sân bay quốc tế Tiên Lãng, đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng...

Hiện nay, Hải Phòng đang là trung tâm công nghiệp, cảng biển quan trọng của miền Bắc. Đây là một thị trường tiềm năng trong trung dài hạn bởi các lợi thế sẵn có.