Nhờ Nga xây dự án trọng đại đầu tiên của đất nước, quốc gia thuộc NATO kỳ vọng GDP tăng thêm 50 tỷ USD và tiết kiệm 7 tỷ m³ khí đốt/năm

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết GDP của nước này sẽ tăng thêm 50 tỷ USD khi nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này là Akkuyu đi vào hoạt động.

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu đang được tập đoàn nhà nước Rosatom (Nga) xây dựng tại Thổ Nhĩ Kỳ với vốn đầu tư 24-25 tỷ USD. Nhà máy này bao gồm 4 lò phản ứng VVER thế hệ 3+ do Nga thiết kế. Công suất của mỗi lò phản ứng là 1.200 MW.

Lò phản ứng đầu tiên dự kiến đi vào vận hành trong 1 năm tới và 3 tổ máy còn lại sẽ hoàn thành vào năm ﻿2028.

Phát biểu tại buổi họp báo chính phủ ngày 8/9, Tổng thống Erdongan cho biết, nhà máy điện hạt nhân Akkuyu với công suất 35 tỷ kWh điện mỗi năm, sẽ giúp đất nước tiết kiệm được 7 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm, đồng thời giảm 35 triệu tấn khí thải carbon hàng năm.

Đóng góp của Akkuyu vào GDP của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lên tới 50 tỷ USD, ông Erdogan nhấn mạnh.

Tổng thống Erdogan lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần đưa điện hạt nhân vào cơ cấu năng lượng quốc gia.

"Việc đạt được các mục tiêu phát triển vào năm 2053 là bất khả thi nếu không có năng lượng hạt nhân. Việc đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân Akkuyu công suất 4.800 MW sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu", nhà lãnh đạo quốc gia thuộc NATO khẳng định.﻿

Ông Erdogan cũng cho biết chính quyền đang có kế hoạch xây dựng thêm ít nhất 2 nhà máy điên hạt nhân lớn nữa.﻿

Tham khảo: Tass﻿