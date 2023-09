Nhờ Nga và châu Âu, Trung Quốc đang bỏ xa cả thế giới ở lĩnh vực này: Xuất khẩu tăng trưởng 3 chữ số, Nga tăng nhập khẩu đến 600%

Ảnh minh họa

“Gà đẻ trứng vàng” của Trung Quốc

Theo số liệu từ Hiệp hội ô tô Trung Quốc, xuất khẩu ô tô của quốc gia này đạt 436.000 chiếc trong tháng 8, tăng 39% so với tháng 8/2022. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đạt 3,22 triệu chiếc, tăng 65%. Trung Quốc hiện đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới.

Năm 2021, doanh số xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đạt 2,19 triệu chiếc, đánh dấu mức tăng trưởng 102% so với năm trước đó. Tiếp theo là một đợt tăng đột biến khác vào năm 2022, với doanh số xuất khẩu đạt 3,4 triệu chiếc, phản ánh mức tăng 55% so với năm 2021.

Chưa dừng lại ở đó, giá xuất khẩu ô tô trung bình trong 8 tháng đầu năm 2023 đã tăng lên 20.000 USD, tăng 11%, đưa tổng giá trị xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tăng khoảng 85% trong cùng thời kỳ.

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trên thị trường xuất khẩu toàn cầu trong những năm gần đây. Kể từ năm 2021, giữa những thách thức do đại dịch COVID-19 toàn cầu đặt ra, việc sản xuất ô tô ở một số quốc gia đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên đây lại chính là giai đoạn “vàng” cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã mở rộng thị phần, với bằng chứng là mức tăng trưởng trong 3 năm liên tiếp.

Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tăng kỷ lục kể từ năm 2021. Nguồn: CNC

Câu chuyện thành công về xuất khẩu ô tô của Trung Quốc bắt đầu với sự hiện diện mạnh mẽ tại Nga và một số quốc gia Mỹ Latinh ở châu Mỹ. Nếu như trong cả năm 2022, Trung Quốc xuất khẩu 160.000 chiếc sang Nga thì kết thúc tháng 8/2023, Trung Quốc đã xuất khẩu 544.000 chiếc sang Nga từ đầu năm, một mức tăng đáng kinh ngạc so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng 664%. Chỉ riêng tháng 8 năm 2023, Trung Quốc đã xuất khẩu 80.000 xe sang Nga, tăng 1.340% so với tháng 8/2022, tuy nhiên giảm nhẹ 15% so với tháng 7. Các nước Trung Á như Uzbekistan và Kyrgyzstan cũng trở thành tâm điểm mới cho xuất khẩu ô tô của Trung Quốc.

Mặt khác, xe điện (EV) của Trung Quốc chủ yếu tìm đường đến thị trường Tây Âu và Đông Nam Á. Trong hai năm qua, Bỉ, Tây Ban Nha, Slovenia và Vương quốc Anh ở Tây và Nam Âu đã trở thành những điểm đến xuất khẩu nổi bật. Năm nay, xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan có dấu hiệu tăng mạnh. Các thương hiệu tư nhân như SAIC Passenger Cars và BYD đã đóng góp đáng kể vào việc xuất khẩu xe điện. Mặc dù xuất khẩu xe điện sang châu Âu tạm thời chậm lại trong tháng 8 nhưng dự kiến ​​sẽ sớm phục hồi.

Rào cản tiến vào châu Âu

Phát triển nhanh là vậy nhưng xuất khẩu ô tô của Trung Quốc sang châu Âu có thể phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn phía trước. Ủy ban châu Âu gần đây tiết lộ kế hoạch tiến hành điều tra chống trợ cấp đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Các biện pháp hạn chế của EU có thể làm tăng rủi ro cho hoạt động xuất khẩu ô tô của Trung Quốc sang châu Âu. Trước đó đã có những lo ngại rằng các biện pháp bảo vệ như vậy có thể làm suy yếu khả năng đổi mới và khả năng cạnh tranh của các công ty địa phương ở châu Âu.

Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng vượt trội, phá ngưỡng 1 triệu chiếc vào năm 2021 sau vài năm tăng trưởng với tốc độ từ tốn. Sau sự suy giảm đáng kể trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2013 đến năm 2016, tăng trưởng xuất khẩu dần dần ổn định và cải thiện từ năm 2017 đến năm 2020, với khối lượng xuất khẩu hàng năm duy trì ở mức xấp xỉ 1 triệu chiếc.

Khối lượng xuất khẩu dự kiến ​​​​sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2023, duy trì đà tăng trưởng kể từ quý 4 năm 2022. Có hai lý do chính cho sự tăng trưởng sẽ còn kéo dài là bởi các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga khiến xuất khẩu ô tô của Trung Quốc sang Nga sẽ tiếp tục tăng. Thứ hai là nhu cầu toàn cầu về xe điện đang tăng lên và Trung Quốc là nhà sản xuất pin điện và xe điện lớn - sẽ tiếp tục xuất khẩu sản phẩm xe điện sang các thị trường khác.