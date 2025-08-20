“Nhìn tuyển Việt Nam thi đấu, thật mong tới SEA Games trên đất Thái Lan!”

Giải vô địch bóng đá nữ 2025 đã khép lại, với danh hiệu thứ ba dành cho tuyển nữ Việt Nam. Dù không thể có chức vô địch, chiều tối qua tuyển nữ Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi thắng đại kình địch Thái Lan 3-1.

Nói về thầy trò HLV Mai Đức Chung, BLV Tiến Dũng chia sẻ trên sóng VTV: “Qua giải này, tôi rất mong ngóng SEA Games để xem bóng đá nữ, dự đoán là sẽ vô cùng hấp dẫn. Tuyển Việt Nam chúng ta đang là Đương kim vô địch, vẫn duy trì được sức mạnh.

Philippines ở giải này không có đội hình mạnh nhất nhưng tới SEA Games sẽ là đội hình rất mạnh. Thái Lan ở giải này coi như là U23, có ý đồ thử nghiệm nhiều hơn. Họ có tới 12 cầu thủ U20. Nhưng ở SEA Games trên sân nhà thì họ sẽ bổ sung những cầu thủ kinh nghiệm, cả Thái kiều nữa.

Ở giải đấu này chúng ta còn thấy một Myanmar rất nguy hiểm, rất mạnh. Nên SEA Games tới sẽ rất hay”.

Tuyển nữ Việt Nam có hành trình đáng nhớ ở giải ĐNÁ 2025 dù không thể vô địch (Ảnh: Linh Đan).

Trở lại với chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước nữ Thái Lan trong trận tranh giải ba, chúng ta đã mở tỷ số ở cuối hiệp một. Sang hiệp hai, các học trò của HLV Mai Đức Chung chơi thêm thăng hoa, ghi 2 bàn thắng nữa. Nhận định về trận đấu, cựu tuyển thủ Ngọc Châm chia sẻ:

“Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, chúng ta đều nói nếu ghi được bàn thắng thì các đôi chân của tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu thanh thoát, thăng hoa. Những đường chuyền, phối hợp, bật tường như đá tập vậy. Từ 2 tình huống ghi bàn, Nguyễn Thị Vạn và Ngân Thị Vạn Sự vào sân, thì ta thấy hai đường chuyền ăn bàn của Nguyễn Thị Vạn. Một đường chuyền cho Huỳnh Như, một cho Bích Thùy. Các cô gái của chúng ta khi đã dẫn bàn thì đều rất tự tin để phô diễn lối chơi kĩ thuật.

Những trận đầu tiên, ta thấy các bàn thắng đa phần từ hai cánh hoặc sút xa. Bây giờ ta thấy 3 bàn thắng trước Thái Lan đều là phối hợp trung lộ, bật tường, chọc khe. Ngọc Châm thấy chúng ta nên phát huy điều đó, cần dùng ở tương lai, gần nhất là tại SEA Games trên đất Thái Lan.

Với những con người hiện tại, nếu phong độ vẫn ổn định, chúng ta hoàn toàn tự tin tới Thái Lan rồi thi đấu khởi sắc”.

Huỳnh Như đã có bàn đầu tiên cho tuyển nữ ở giải đấu này (Ảnh: Linh Đan).

Ở giải đấu lần này, HLV Mai Đức Chung tiếp tục cho thấy những sự cao tay khi điều chỉnh nhân sự, chiến thuật. BLV Tiểu Huyền nói:

“Ở giải đấu này, những sự điều chỉnh của HLV Mai Đức Chung đều đem tới kết quả rất rõ ràng, cụ thể. Các cầu thủ vào sân đều đóng góp cho lối chơi, thậm chí rất trực tiếp nữa như kiến tạo thành bàn. Trận này, ông điền tên Hải Yến vào đội hình xuất phát thì ghi bàn mở tỷ số. Thị Vạn vào sân đầu hiệp hai thì có 2 kiến tạo.

Bàn thắng của Hải Yến ở cuối hiệp một mở ra tâm lý rất tốt cho hiệp hai. Chúng ta lại thay người sớm, có sự chủ động khiến đối phương phải theo mình về mặt lối chơi. Thị Vạn có 2 kiến tạo, còn Vạn Sự thì khiến hàng thủ Thái Lan bị khuấy đảo. Họ không biết phải bắt Vạn Sự thế nào, dẫn tới tạo khoảng trống cho các cầu thủ Việt Nam khác phát huy. Bích Thùy sang hẳn cánh phải đá, không giống như hiệp một. Cách triển khai bóng trong hiệp hai của chúng ta khác rất nhiều, không chỉ là ưu thế về tâm lý”.

Chung quan điểm về HLV Mai Đức Chung, cựu tuyển thủ Ngọc Châm cho biết có những nước đi của người thầy cũ mà cô không thể ngờ đến: “Tất cả những cầu thủ chúng ta thay vào ở hiệp hai hầu hết đều là thiên về tấn công. Đấy làm một điều tôi cũng không ngờ tới”.

BLV Tiến Dũng cũng góp ý: “Có lẽ HLV Mai Đức Chung cũng nhìn ra điểm yếu trong hàng thủ của Thái Lan. Thể hình các cầu thủ nữ Thái Lan tốt, cao to, bóng bổng tốt. Nhưng khả năng xoay sở của họ hơi chậm. Có lẽ đấy là lý do mà chúng ta tung vào sân nhiều cầu thủ tấn công, mẫu cầu thủ có tốc độ, rất nhanh nhẹnh như Vạn Sự, Thị Vạn. Khi hai cầu thủ đó vào sân, hàng thủ Thái Lan bị rối loạn, mở toang cửa vào khung thành cho chúng ta”.

Ở chiến thắng vừa rồi, Vạn Sự là cầu thủ gây ấn tượng mạnh với 2 pha kiến tạo sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. BLV Tiểu Huyền nhận xét:

“Vạn Sự trong khoảng 4 năm trở lại đây tiến bộ rất nhiều. Em ấy được thi đấu nhiều, va chạm nhiều đối thủ cao lớn nên không ngại va chạm nữa. Giai đoạn đầu khi chúng ta gặp các đội bóng châu Âu để chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Vạn Sự nhỏ bé hơn về tầm vóc nên đôi khi sẽ gặp bất lợi. Nhưng trận này chúng ta thấy, dù bị Thái Lan tì đè rất nhiều, mất trọng tâm thậm chí ngã nhưng Vạn Sự lại đứng lên và tiếp tục. Trong cái khó thì chúng ta đã khắc phục được, nâng cao bản lĩnh thi đấu. Hình ảnh Vạn Sự lăn xả trên sân rất đáng chú ý. Rất mong các cầu thủ trẻ của chúng ta như Hải Linh, Vạn Sự, Thu Xuân, Trúc Hương… thông qua các giải thế này, ngày một bản lĩnh để chơi cùng các chị lớn”.

Với những gì đã thể hiện ở giải Đông Nam Á 2025, tuyển nữ Việt Nam đang tạo cho người hâm mộ đôi chút tiếc nuối cùng những kỳ vọng vào tương lai. Hãy chờ đến SEA Games vào cuối năm nay, để xem chúng ta có thể bảo vệ thành công ngôi vương trên đất Thái Lan hay không.