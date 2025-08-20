Ngôi sao Malaysia từng thắng Việt Nam 4-0 bất ngờ “nói hớ”, có thể lộ chuyện nhập tịch sai luật FIFA?

Khoác áo Alaves thi đấu tại La Liga, Facundo Garcés nằm trong số những cầu thủ nhập tịch chất lượng nhất của đội tuyển Malaysia. Trung vệ 25 tuổi góp phần quan trọng giúp tuyển Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 vừa rồi.

Tuy nhiên, phát ngôn mới đây của Facundo Garcés đã gây tranh cãi. Trong chia sẻ với tờ El Correo, cầu thủ cao 1m88 nói: “Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội chơi cho đội tuyển Malaysia thông qua cụ cố của mình”.

Theo quy định FIFA, cầu thủ có thể chuyển quốc tịch nếu thỏa mãn điều kiện: “Ông nội, Bà nội hoặc Ông ngoại, bà ngoại sinh ra trên lãnh thổ có Liên đoàn bóng đá quốc gia liên quan”.

Facundo Garcés (áo vàng, số 3) đối đầu với tuyển Việt Nam

Facundo Garcés sinh ra tại Argentina và chưa từng thi đấu chuyên nghiệp hay sinh sống lâu dài tại Malaysia. Nếu mối liên hệ giữa cầu thủ này và Malaysia chỉ đến từ cụ cố, nghĩa là trái với quy định FIFA. Điều này có thể khiến cả Facundo Garcés lẫn tuyển Malaysia nhận những án phạt nặng.

Trước những câu hỏi từ dư luận, Facundo Garcés đã nhanh chóng phân trần trên trang cá nhân: “Đây chỉ là một lỗi dịch thuật. Tôi là một người mang quốc tịch Malaysia nhờ vào mối liên hệ của ông bà. Tôi rất vinh dự được khoác áo đội tuyển Malaysia”.

Dù Facundo Garcés đã lên tiếng, người hâm mộ khu vực Đông Nam Á vẫn có những thắc mắc về dàn cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia. Trong thời gian ngắn, đội bóng áo vàng gần như “lột xác” nhờ nhóm cầu thủ trưởng thành tại các nền bóng đá châu Âu và Nam Mỹ. Chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu.

Trong kế hoạch dài hạn hướng tới Asian Cup 2027, AFF Cup 2026 và xa hơn là vòng loại World Cup 2030, LĐBĐ Malaysia sẵn sàng bổ sung thêm những cái tên mới. Ở trận gặp Việt Nam, 9/11 vị trí đá chính của tuyển Malaysia là cầu thủ nhập tịch.