Dự án do Công ty CP Hồn Đất Việt làm chủ đầu tư. Theo phương án điều chỉnh mới nhất, doanh nghiệp đề xuất bổ sung 2 tháp tưởng niệm cao 13 tầng vào tổng thể dự án. Theo hồ sơ quy hoạch, các công trình này không có chức năng lưu giữ tro cốt mà phục vụ nhu cầu đặt bài vị, lưu giữ kỷ vật và tưởng niệm theo phong tục truyền thống.