Nhìn trước Kia Sorento thế hệ mới: Đèn chiếu sáng đặt dọc, nội thất 2 màn hình 12,3 inch, có thể chạy thuần điện 100 km

Kia Sorento thế hệ mới được xem như màn lột xác hoàn toàn với nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất lẫn nội thất. NYMammoth đã dựng các bản phác thảo của mẫu xe này.

Dựa theo hình ảnh phác thảo, Kia Sorento 2027 mang kiểu dáng tổng thể vuông vức, có phần gợi nhớ đến "người anh em" cùng Tập đoàn Hyundai - mẫu xe Santa Fe. Về phần trang bị, xe có mặt ca-lăng với các nan dọc liên tưởng tới chiếc Telluride, đèn pha LED thiết kế dựng đứng với dải LED phía sau họa tiết Starmap đặc trưng của thương hiệu. Các tùy chọn la-zăng được NYMammoth tạo ra cho thấy có thể xe dùng chung thiết kế la-zăng với Kia Carnival.

Tương tự ngoại thất, khoang lái cũng nhận được nhiều nâng cấp gây chú ý. Nổi bật nhất là cụm màn hình cong kép toàn cảnh 12,3 inch được hỗ trợ bởi hệ điều hành Pleos thế hệ tiếp theo của Kia. Các phiên bản cao cấp tập trung vào sự sang trọng với ghế ngồi hàng thứ hai độc lập có chức năng thông gió và sử dụng vật liệu cao cấp.

Các thông tin rò rỉ tiết lộ Sorento thế hệ mới có nhiều tùy chọn động cơ khác nhau, gồm máy xăng 2.5L, máy dầu 2.2L, động cơ hybrid nhẹ lẫn động cơ hybrid cắm sạc. Trong đó, Sorento PHEV dự kiến có tính năng chạy thuần điện với phạm vi tối đa 100 km khi sạc đầy.

Theo kế hoạch trước đây, Sorento mới dự kiến ra mắt trong năm nay, tuy nhiên lịch trình này đã được thay đổi sang năm 2027. Quyết định này được đưa ra khi Sorento thế hệ hiện tại, ra mắt năm 2020, tiếp tục đạt doanh số toàn cầu kỷ lục tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Châu Âu và Hàn Quốc.

Bằng cách hoãn lại việc giới thiệu thế hệ mới, Kia đảm bảo Sorento hiện tại sẽ ra mắt với công nghệ đột phá, hệ thống điện hóa được cải tiến và thiết kế táo bạo

Dự kiến, Kia Sorento thế hệ mới sẽ được giới thiệu trước tiên tại Hàn Quốc vào cuối năm 2027, sau đó ra mắt ở các thị trường Mỹ và châu Âu vào đầu năm 2028. Hãng xe Hàn Quốc khả năng cao định giá Sorento mới cao hơn thế hệ hiện tại 4.000-5.000 USD do kích thước lớn hơn, công nghệ tiên tiến hơn và các tùy chọn hệ thống truyền động điện.