Nhìn mâm lễ được đặt ngay ngắn trên bàn, tôi vừa ngượng vừa buồn.

Tôi và Hải yêu nhau được hai năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã vài lần về nhà anh chơi và khá hài lòng với cách gia đình anh đối xử với mình. Nhà Hải có điều kiện kinh tế tốt, bố mẹ đều làm kinh doanh, nhà cửa rộng rãi, xe cộ đầy đủ. Bản thân Hải cũng có công việc ổn định, thu nhập khá.

Mỗi lần về nhà Hải, tôi đều được đón tiếp tử tế. Mẹ anh thường chuẩn bị đồ ăn ngon, bố anh cũng vui vẻ hỏi han công việc, cuộc sống. Có lần tôi còn được mẹ Hải tặng một chiếc túi khá đắt tiền. Những điều ấy khiến tôi càng tin rằng gia đình anh rất coi trọng mối quan hệ này.

Khi hai đứa bàn đến chuyện cưới xin, bố mẹ tôi không hề có ý định thách cưới. Ông bà chỉ bảo nhà trai đặt lễ bao nhiêu thì tùy tâm, miễn hai đứa thương yêu nhau, sống có trách nhiệm là được. Tôi nghe vậy cũng thấy nhẹ nhõm, bởi gia đình mình không muốn tạo áp lực cho nhà trai.

Thú thật, trong lòng tôi vẫn có chút kỳ vọng. Với điều kiện kinh tế của nhà Hải, tôi nghĩ ít nhất lễ ăn hỏi cũng sẽ được chuẩn bị tươm tất, có nhiều tráp, lễ vật đầy đủ và thể hiện sự chu đáo. Tôi không mong nhà anh phải phô trương hay làm điều gì quá tốn kém, nhưng cũng nghĩ một đám cưới là chuyện trọng đại, hai bên gia đình đều nên có sự coi trọng nhất định.

Ảnh minh họa

Vậy mà đến ngày ăn hỏi, tôi thực sự hụt hẫng. Nhà Hải chỉ mang sang đúng ba tráp, gồm trầu cau, hoa quả và một tráp thủ lợn. Tiền lễ đen cũng chỉ có 5 triệu đồng. Nhìn mâm lễ được đặt ngay ngắn trên bàn, tôi vừa ngượng vừa buồn. Họ hàng hai bên đều có mặt, tôi không biết mọi người nghĩ gì, nhưng bản thân cảm thấy gia đình mình như bị xem nhẹ.

Tôi biết bố mẹ anh có tiền, chuyện vài tráp lễ cưới chẳng đáng là bao. Nếu thực sự khó khăn, tôi còn có thể thông cảm, nhưng đằng này gia đình anh không thiếu thốn gì.

Hải thấy tôi không vui thì bảo bố mẹ anh vốn sống giản dị, không thích hình thức, hơn nữa bố mẹ tôi đã nói tùy tâm nên ông bà làm theo đúng lời ấy. Tôi nghe mà càng khó chịu. Chẳng lẽ không thách cưới đồng nghĩa với việc nhà trai có thể chuẩn bị sơ sài đến mức ấy?

Từ hôm ăn hỏi đến giờ, tôi chẳng còn hào hứng bàn chuyện cưới xin. Tôi cũng không biết mình có đang quá coi trọng vật chất hay không. Nhưng tôi vẫn nghĩ, tiền bạc có thể không quan trọng, còn sự trân trọng dành cho nhau thì nhất định phải có.