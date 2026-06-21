Nhìn Nhật Bản chói sáng, tuyển Việt Nam có thêm “doping” để mơ về World Cup

Tuyển Nhật Bản vừa tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất tại World Cup 2026. Chiến thắng của “Samurai xanh” cũng có thể mang tới những bài học giá trị cho bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng “để đời” của tuyển Nhật Bản

Tuyển Nhật Bản vừa tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất tại World Cup 2026 khi đè bẹp Tunisia với tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng F. Chiến thắng không chỉ giúp “Samurai xanh” tiến gần hơn tới vòng knock-out mà còn khẳng định vị thế của họ như một trong những đại diện mạnh nhất châu Á tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước một đối thủ khá “cứng”, Nhật Bản đã cho thấy sự vượt trội về tổ chức chiến thuật, tốc độ luân chuyển bóng và khả năng gây áp lực. Daichi Kamada mở tỷ số từ rất sớm, trước khi Ayase Ueda nhân đôi cách biệt trong hiệp một. Sang hiệp hai, Junya Ito và một lần nữa Ueda tiếp tục ghi bàn, hoàn tất chiến thắng tưng bừng 4-0 cho đội bóng của HLV Hajime Moriyasu.

Điều đáng nói là Nhật Bản bước vào trận đấu này trong bối cảnh thiếu vắng một số ngôi sao quan trọng như Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma hay Takumi Minamino. Tuy nhiên, sức mạnh của họ gần như không suy giảm. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng chiều sâu đội hình và sự ổn định của cả hệ thống bóng đá Nhật Bản. HLV Moriyasu đã xây dựng được một tập thể mà bất kỳ cầu thủ nào được trao cơ hội cũng có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật.

Tuyển Nhật Bản vừa có chiến thắng rất đáng nhớ ở World Cup.

Nhìn vào cách Nhật Bản thi đấu, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt nằm ở tính hệ thống. Các cầu thủ di chuyển đồng bộ, phối hợp nhuần nhuyễn và luôn duy trì cường độ hoạt động rất cao. Mỗi khi mất bóng, họ lập tức áp sát để giành lại quyền kiểm soát. Khi có bóng, các pha triển khai được thực hiện với tốc độ nhanh nhưng vẫn giữ được sự chính xác đáng nể. Tunisia gần như không có cơ hội để tạo nên bất ngờ trước một đối thủ vượt trội hoàn toàn.

Chiến thắng này cũng là lời khẳng định rằng Nhật Bản không còn hài lòng với vai trò “ngựa ô” của World Cup. Sau những kỳ World Cup liên tiếp gây tiếng vang bằng việc đánh bại các ông lớn như Đức hay Tây Ban Nha, đại diện Đông Á đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Họ muốn tiến sâu, thậm chí cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Tuyển Việt Nam thêm động lực để mơ về World Cup?

Từ câu chuyện của Nhật Bản, bóng đá Việt Nam có lẽ sẽ tìm thấy nhiều bài học giá trị. Thành công của “Samurai xanh” không đến từ một thế hệ tài năng đột biến mà là kết quả của chiến lược phát triển kéo dài hàng chục năm. Nhật Bản đầu tư mạnh cho đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho cầu thủ xuất ngoại và duy trì triết lý bóng đá thống nhất từ các cấp độ đội tuyển.

Trong khi bóng đá Việt Nam vẫn thường đặt kỳ vọng vào một vài lứa cầu thủ xuất sắc, Nhật Bản cho thấy muốn vươn tầm thế giới cần xây dựng một nền móng bền vững hơn nhiều. Điều quan trọng không phải là thắng một vài trận lớn, mà là tạo ra một hệ sinh thái có thể liên tục sản sinh những cầu thủ chất lượng qua nhiều thế hệ.

Nhật Bản từng ở vị trí khá khiêm tốn trên bản đồ bóng đá thế giới từ vài thập kỷ trước. Nhưng bằng tầm nhìn dài hạn, sự kiên trì và cách làm bài bản, họ đã trở thành niềm tự hào của bóng đá châu Á. Chiến thắng 4-0 trước Tunisia không chỉ là ba điểm ở World Cup, mà còn là thành quả của cả một hành trình phát triển bóng đá đáng để phần còn lại của châu lục, trong đó có Việt Nam, học hỏi và noi theo.

Hình ảnh của tuyển Nhật Bản có thể giúp tuyển Việt Nam có thêm động lực hướng tới tấm vé dự World Cup 2030.

Bóng đá Việt Nam cũng có cơ sở để nuôi dưỡng giấc mơ World Cup trong tương lai. Những năm gần đây, các đội tuyển trẻ liên tục tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục. U20 Việt Nam từng giành quyền dự FIFA U20 World Cup 2017, trong khi U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích giành ngôi á quân châu Á năm 2018. Mới đây nhất, U17 Việt Nam cũng đã giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2025, đánh dấu lần đầu tiên bóng đá trẻ nước nhà có hai cấp độ đội tuyển góp mặt ở các vòng chung kết World Cup của FIFA.

Dĩ nhiên, khoảng cách giữa Việt Nam và những nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, việc FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội đã mang đến thêm cơ hội cho các đại diện châu Á.

Nếu tiếp tục đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng giải quốc nội và tạo điều kiện cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2030.

Con đường ấy còn nhiều thử thách, nhưng những thành công của các đội tuyển trẻ trong thời gian qua cho thấy giấc mơ World Cup với tuyển Việt Nam, sẽ không phải là quá xa vời.