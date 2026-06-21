Nhật Bản thắng ngoạn mục để mở toang cửa đi tiếp, cựu HLV Nam Định thảm bại ở World Cup

HLV Herve Renard vừa được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Tunisia đá World Cup, nhưng nhà cầm quân này lập tức phải chịu kết cục thảm bại trước Nhật Bản.

Sau khi sa thải Sabri Lamouchi, đội tuyển Tunisia đã bổ nhiệm tân HLV trưởng mới tại World Cup 2026, đó là Herve Renard - người từng có thời gian dẫn dắt CLB Nam Định tại V.League. Thế nhưng, rốt cuộc đại diện của châu Phi chẳng thể “đổi vận” sau khi thay tướng.

Những con số thống kê đã cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của tuyển Nhật Bản trước Tunisia. Đội bóng xứ Phù Tang kiểm soát bóng tới 61% so với 39% của đối phương, thực hiện tới 11 pha dứt điểm, trong đó có 5 trúng đích còn đối thủ chỉ thực hiện vỏn vẹn 2 pha dứt điểm, 0 trúng đích.

Với dàn tiền vệ giàu tính cơ động và thi đấu gắn kết, tuyển Nhật Bản sớm dâng cao đội hình. Ngay phút đầu tiên, VAR đã phải can thiệp sau tình huống một cầu thủ Nhật Bản ngã trong vòng cấm Tunisia. May cho đại diện từ châu Phi khi họ không phải chịu phạt đền.

Dù vậy, tuyển Nhật Bản cũng cho thấy sự đáng sợ của mình với bàn mở tỷ số từ cực sớm. Ngay phút thứ 4, họ đã vượt lên theo cách rất dễ dàng. Xuất phát từ pha tấn công bài bản bên cánh phải của “Saumurai xanh”, bóng được luôn chuyển sang cánh trái cho Nakamura, cầu thủ này căng ngang thuận lợi cho Kamada chạm bóng tinh tế làm tung mành lưới Tunisia.

Tuyển Nhật Bản áp đảo trước Tunisia.

Bàn thắng sớm giúp tuyển Nhật Bản thêm hưng phấn, trong khi Tunisia gặp vô vàn khó khăn. Đại diện từ châu Á kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương. Hệ quả là đến phút 31, “Samurai xanh” có bàn thắng thứ 2 từ một khoảnh khắc toả sáng cá nhân.

Từ pha tấn công bên cánh phải, Ueda nhận bóng từ chân Itakura trước khi tung cú sút chéo góc cực kỳ đẹp mắt và hiểm hóc khiến thủ môn Dahmen hoàn toàn bất lực.

Bên phía đối phương, các cầu thủ Tunisia bế tắc hoàn toàn trong việc triển khai bóng. Bên ngoài đường biên, Herve Renard tỏ rõ sự không hài lòng với các học trò. Trong suốt hiệp 1, đại diện từ châu Phi gần như không tạo được mối đe doạ đáng kể nào lên phần cấm địa của Nhật Bản.

Thời điểm đầu hiệp hai, Tunisia dâng đội hình lên khá cao hòng tìm bàn gỡ sau khi đã bị dẫn 2 bàn. Tuy nhiên, họ dường như càng đá càng bất lực trước đội hình được tổ chức rất tốt và kỷ luật của Nhật Bản.

Tuyển Nhật Bản thi đấu khá dong thong, duy trì nhịp độ vừa phải để hạn chế nguy cơ chấn thương. Dù vậy, lối chơi ban bật nhuần nhuyễn và tăng tốc bất ngờ vẫn khiến họ tạo ra áp lực lớn lên phần sân Tunisia.

Trong một ngày hàng công Nhật chơi thăng hoa, hệ thống phòng thủ của Tunisia lại quá lỏng lẻo. Hệ quả tất yếu là đại diện Bắc Phi phải hứng thêm những bàn thua.

Phút 61, Nhật Bản tiếp tục trừng phạt hàng phòng ngự đối phương bằng bàn thắng thứ 3. Từ đường chọc khe xuyên tuyến của đồng đội, Ueda chạm bóng đầy tinh tế để Ito phá bẫy việt vị băng xuống. Chân sút Nhật Bản sau đó tung cú dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0, bất chấp sự đeo bám của hậu vệ Tunisia.

Tuyển Nhật Bản có trận đấu quá thăng hoa.

Thậm chí đến phút 83, Nhật Bản còn tiếp tục cho thấy sự đáng sợ với bàn thắng thứ 4 nhờ một pha tổ chức phản công hoàn hảo. Santo tạt bóng bổng để Ueda thoải mái đánh đầu kiểu cầu âu khiến hệ thống phòng ngự Tunisia hoàn toàn bó tay.

Chung cuộc, Nhật Bản thắng giòn giã 4-0. Với kết quả này, Nhật Bản bảo toàn vị trí nhì bảng, bằng điểm với đội xếp trên là Hà Lan (bằng cả hiệu số bàn thắng bại nhưng kém 1 bàn thắng). Chiến thắng giúp “Samurai xanh” nắm lợi thế quá lớn để tiến vào vòng knock-out dù còn một lượt trận gặp Thuỵ Điển.

Ngược lại, Tunisia vẫn trắng tay, với hiệu số -8 sau 2 lượt trận. Thầy trò HLV Renard đã hết hy vọng đi tiếp.

Tỷ số chung cuộc: Nhật Bản 4-0 Tunisia.

Ghi bàn:

Nhật Bản: Kamada (4'), Ueda (31', 83'), Ito (69')

Đội hình xuất phát

Nhật Bản: Suzuki, Ito, Itakura, Tomiyasu, Nakamura, Kamada, Sano, Doan, Tanaka, Ito, Ueda

Tunisia: Dahmen, Bronn, Talbi, Rekik, Abdi, Hannibal, Skhiri, Valery, Tounekti, Saad, Slimane