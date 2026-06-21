Con trai huyền thoại Man United qua đời ở tuổi 38, làng bóng đá Anh bàng hoàng

Làng bóng đá Anh vừa đón nhận một thông tin đầy đau buồn khi Alex Hughes, con trai của cựu danh thủ và HLV nổi tiếng Mark Hughes, qua đời đột ngột ở tuổi 38.

Sự ra đi bất ngờ của Alex đã để lại nỗi mất mát lớn đối với gia đình Hughes cũng như những người từng làm việc cùng anh trong giới bóng đá.

Thông tin được gia đình xác nhận thông qua Hiệp hội Các nhà quản lý bóng đá Anh (League Managers Association). Trong thông cáo đầy xúc động, Mark Hughes và vợ là bà Jill Hughes cho biết họ “hoàn toàn suy sụp” trước sự ra đi đột ngột của người con trai yêu quý.

Hiện tại, gia đình Mark Hughes và các bên liên quan chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của Alex Hughes.

“Alex là một người con tuyệt vời, người anh em đáng kính, một người chồng tận tụy và người cha mẫu mực. Cậu ấy sẽ luôn được chúng tôi nhớ thương sâu sắc”, gia đình Hughes chia sẻ. Alex để lại vợ Jessica cùng hai người con nhỏ Sebastian và Leonardo.

Dù không trở thành cầu thủ nổi tiếng như cha mình, Alex Hughes vẫn dành trọn cuộc đời cho bóng đá. Sinh năm 1987 khi Mark Hughes đang thi đấu cho Barcelona, Alex từng có thời gian ngắn chơi bóng tại xứ Wales trước khi chuyển sang công tác phân tích, tuyển trạch và quản lý bóng đá.

Alex Hughes qua đời ở tuổi 38.

Trong gần hai thập kỷ hoạt động phía sau hậu trường, Alex xây dựng được uy tín đáng kể trong giới chuyên môn. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò chuyên viên phân tích trận đấu tại Blackburn Rovers, nơi cha anh từng làm HLV. Sau đó, Alex gia nhập Manchester City với vai trò tuyển trạch viên và chuyên viên phân tích phát triển cầu thủ. Tiếp theo, anh đảm nhận vị trí Trưởng bộ phận phân tích tại Fulham trước khi kinh qua nhiều vai trò cố vấn và tuyển dụng cầu thủ ở các CLB khác nhau.

Những năm gần đây, Alex lần lượt làm Giám đốc bóng đá tại AFC Fylde, Trưởng bộ phận tuyển trạch của Morecambe và mới nhất là Trưởng bộ phận tuyển dụng cầu thủ của Grimsby Town. Giới chuyên môn đánh giá Alex là một nhân sự tận tâm, có kiến thức sâu rộng về công tác tuyển dụng và phát triển cầu thủ.

Sự ra đi của Alex càng khiến dư luận chú ý bởi tên tuổi của người cha Mark Hughes. Trong lịch sử bóng đá Anh và xứ Wales, Mark Hughes là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của thế hệ cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990. Ông từng khoác áo nhiều CLB danh tiếng như Manchester United, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea và Blackburn Rovers, đồng thời giành nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp thi đấu.

Sau khi giải nghệ, Mark Hughes tiếp tục ghi dấu ấn trên băng ghế huấn luyện. Ông từng dẫn dắt đội tuyển xứ Wales cũng như hàng loạt CLB tại Premier League như Manchester City, Fulham, Queens Park Rangers, Stoke City và Southampton. Nhờ quãng thời gian dài làm việc ở cấp độ cao nhất của bóng đá Anh, Hughes được xem là một trong những HLV giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng lớn trong nền bóng đá xứ sở sương mù.

Bi kịch gia đình xảy ra trong thời điểm Mark Hughes vừa chia tay CLB Carlisle United sau khi đội bóng không thể giành quyền thăng hạng. Tuy nhiên, kết quả trên sân cỏ lúc này chắc chắn trở nên nhỏ bé trước nỗi đau mà cựu danh thủ 62 tuổi đang phải đối mặt.

HLV Mark Hughes rất đau buồn khi con trai qua đời.

Trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, cầu thủ và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn tới gia đình Hughes. Dù không phải là nhân vật thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, Alex Hughes vẫn được nhớ đến như một người làm bóng đá tận tụy, âm thầm đóng góp cho sự phát triển của nhiều CLB trong hệ thống bóng đá Anh.

Trong khi đó, cha của Alex là Mark Hughes vẫn đang dõi theo hành trình của đội tuyển Anh tại World Cup 2026. "Tam sư" đang có khởi đầu thuận lợi ở bảng L khi giành chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận ra quân. Kết quả này giúp tuyển Anh tạm thời dẫn đầu bảng đấu với 3 điểm, xếp trên Ghana, Panama và Croatia.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, đội bóng xứ sở sương mù tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch. Các đối thủ tiếp theo của tuyển Anh ở vòng bảng là Ghana và Panama (diễn ra rạng sáng 24 và 28/6 theo giờ Việt Nam), trước khi xác định vị trí chung cuộc để giành vé vào vòng knock-out.



