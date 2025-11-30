Nhìn mỹ nhân Việt này xong chỉ ước có thuốc xóa ký ức: Mắt trợn ngược cả ngày, giỏi nhất là đóng vai nạn nhân

Trong những tập gần đây của Cách Em 1 Milimet, nhân vật Nga (diễn viên Ngọc Trâm) bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi dù không phải tuyến chính.

Trong phim, Nga là người yêu của Đức, nhân vật này được biết đến với hình ảnh xinh đẹp và gợi cảm. Dù không phải là tuyến nhân vật chính nhưng có rất nhiều tình tiết xoay quanh sự xuất hiện của Nga.

Một trong những cao trào của phim chính là ở tập 18, ở tập này, Nga trong lúc làm việc muộn ở viện nghiên cứu đã bị Nghiêm (Chí Nhân thủ vai) quấy rối tình dục ngay tại phòng làm việc. Để bảo vệ bạn gái, Đức đã không ngần ngại "tác động vật lý" Nghiêm. Đây cũng là cảnh phim nhận được rất nhiều lượt xem và cũng mở ra nhiều tình huống mới cho phim.

Sau đó, chính Nga cũng là nhân tố khiến đẩy câu chuyện trở nên rối rắm hơn. Khi khán giả chờ đợi nhân vật Nga lên tiếng bảo vệ bạn trai thì cũng chính là lúc cô quay lưng với người yêu của mình. Khi khai với cơ quan công an, Nga cho biết mọi việc chỉ là hiểu nhầm, do bạn trai ghen tuông chứ Nghiêm không làm gì quá đáng.

Bên cạnh sự dối trá, càng về giữa phim, cảm xúc của Nga càng trở nên cực đoan, dễ bùng nổ, đặt cô vào đúng khuôn mẫu “nạn nhân tự biên tự diễn” khiến người xem vừa tức vừa… mệt.

Từ những phân đoạn ghen tuông âm ỉ cho tới những lần cố bám lấy Đức để đòi một lời giải thích, diễn biến của Nga luôn khiến khán giả chao đảo vì biểu cảm lúc thì uất ức, lúc thì mặt đỏ bừng vì ghen, lúc lại nhìn ai cũng như muốn bật khóc ngay lập tức. Không ít người thừa nhận nhân vật này xuất hiện đến đâu là không khí phim nặng nề đến đó. Có người còn đùa rằng: “Chỉ cần trông thấy ánh mắt Nga là tôi muốn có thuốc xóa ký ức để không phải hồi tưởng lại sự hỗn loạn đó nữa”.

Tất cả cao trào dồn về tập 26, nơi Nga có một cảnh “đánh ghen” khiến mạng xã hội dậy sóng. Tin rằng Tú là người khiến chuyện tình cảm của mình tan nát, Nga chặn đường, đối chất và không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Biểu cảm trợn trừng, hơi thở gấp, giọng nghẹn nhưng đầy căm phẫn của cô lập tức trở thành chủ đề tranh luận: có người cho rằng đây là khoảnh khắc chân thật nhất của nhân vật, có người lại nhận xét Nga lạm dụng cảm xúc, diễn hơi “quá tay”, khiến cả phân cảnh trở nên nặng nề hơn mức cần thiết. Dù khen hay chê, cảnh này vẫn đưa Nga trở thành chủ đề bàn tán của phim.

Sau khi tập phát sóng, nhiều khán giả thừa nhận họ… mỏi mắt cả ngày vì những phân đoạn giàu kịch tính của Nga. Cách nhân vật phản ứng như lúc nào cũng đứng bên bờ vực khiến người xem phải trượt theo tâm lý nghẹt thở. Và chính điều đó lại vô tình khiến Nga trở thành “mỹ nhân giỏi nhất trong khoản đóng vai nạn nhân”, dù không ai chắc cô thực sự bị hại hay chỉ là kiểu người luôn thấy mình bị hại.

Bên ngoài màn ảnh, nữ diễn viên thủ vai Nga là Bùi Thị Ngọc Trâm là gương mặt mới của mảng truyền hình Việt. Sinh năm 1999, xuất thân người mẫu ảnh, Ngọc Trâm sở hữu ngoại hình sắc sảo, góc mặt điện ảnh và khả năng biểu cảm mạnh, phù hợp với những vai tâm lý nhiều tầng nấc. Trước Cách Em 1 Milimet, cô từng tham gia vài dự án nhỏ nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ rệt.

Điều thú vị là trái ngược với hình tượng dữ dội trong phim, Ngọc Trâm ngoài đời lại khá nhẹ nhàng, hướng nội và kín tiếng. Cô ít chia sẻ về đời tư, chỉ thỉnh thoảng đăng tải hậu trường công việc trên trang cá nhân. Chính sự đối lập này khiến nhiều khán giả bất ngờ khi biết người đóng vai Nga ngoài đời lại hiền và ít nói đến vậy.

Đối với một diễn viên trẻ, việc tạo ra nhân vật khiến khán giả vừa bực mình vừa không thể rời mắt có thể xem là một dạng thành công. Nếu Cách Em 1 Milimet tiếp tục duy trì sức nóng, vai Nga rất có thể sẽ trở thành “phát súng” giúp Ngọc Trâm được chú ý nhiều hơn trong làng phim Việt thời gian tới.