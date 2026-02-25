Nhìn mỹ nhân này mới hiểu thế nào là "kỳ quan thế giới thứ 8": Nhan sắc siêu thực, chỉ có ở 0,17% dân số trái đất

Xuất hiện trên thảm đỏ EE BAFTA Film Awards 2026 diễn ra tại London (Anh), Sadie Sink nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông và mạng xã hội. Mỹ nhân sinh năm 2002 gây ấn tượng bởi vẻ đẹp độc nhất vô nhị và có lẽ cũng chẳng quá khi ví cô như "kỳ quan thế giới thứ 8".

Sadie Sink tỏa sáng rực rỡ khi tham gia sự kiện EE BAFTA Film Awards 2026.

Một trong những điều khiến Sadie Sink thu hút người nhìn đó là mái tóc cam rực rỡ kết hợp với đôi mắt xanh hiếm có. Đây là đặc điểm chỉ xuất hiện ở khoảng 0,17% dân số thế giới mà thôi. Kết hợp cùng nét đẹp lai 3 dòng máu Anh, Đức và Ireland, cô mang đến một diện mạo sang trọng, cuốn hút vô cùng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Sadie Sink còn ghi điểm với khí chất ngôi sao và phong cách thời trang tinh tế. Từng cử chỉ, ánh nhìn hay nụ cười của cô trên thảm đỏ đều toát lên sự tự tin và bản lĩnh của một gương mặt trẻ đang đang từng bước vươn tới đỉnh cao.

Mái tóc cam kết hợp đôi mắt xanh, đây là những đặc điểm cực hiếm chỉ 0,17% dân số thế giới sở hữu.

Cho những ai chưa biết, Sadie Sink được biết đến rộng rãi nhất qua vai Max Mayfield trong loạt phim đình đám Stranger Things. Nhân vật của cô là một trong những gương mặt chủ chốt, góp phần làm nên thành công toàn cầu cho series này.

Trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên góp mặt trong các dự án như O'Dessa, A Sacrifice, Dear Zoe và đặc biệt là The Whale - tác phẩm giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Đáng chú ý, Sadie Sink được cho là sẽ xuất hiện trong Spider-Man: Brand New Day, dự án mới của Marvel với sự tham gia của Tom Holland và Zendaya. Theo một số thông tin, nhân vật của Sadie Sink sẽ có khả năng điều khiển tâm trí.

Sadie Sink góp phần tạo nên thành công toàn cầu cho series Stranger Things.

Mỹ nhân sinh năm 2002 trong bộ phim điện ảnh The Whale.

Rõ ràng, từ màn ảnh nhỏ đến thảm đỏ quốc tế, Sadie Sink đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trong những gương mặt Gen Z sáng giá nhất Hollywood hiện nay.

Một vài hình ảnh đẹp của Sadie Sink tại sự kiện: