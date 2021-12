Hai ngày qua, vụ việc nữ sinh bị chủ shop ở Thanh Hoá hành hung, làm nhục kinh hoàng vì ăn trộm chiếc váy giá 160k khiến nhiều người phẫn nộ.



Theo đoạn clip đăng tải, một nữ sinh đang ôm mặt khóc nức nở liên tục nói lời xin lỗi với một nhóm người tại cửa hàng thời trang. Tuy nhiên, dù cho nữ sinh liên tục khóc lóc, quỳ lạy xin lỗi nhưng nhóm người vẫn có những hành động gây phẫn nộ như tát vào mặt rồi lấy kéo cắt tóc kèm những lời chửi bới.

Chưa dừng lại đó, nhóm người còn lột đồ rồi dùng kéo cắt đứt nội y nữ sinh đang mặc trên người. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là không một ai có mặt tại thời điểm đó có hành động can ngăn, thậm chí một số người đàn ông còn "giúp sức" cho 2 người phụ nữ thực hiện hành vi làm nhục nữ sinh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan đã vào cuộc điều tra và tiến hành điều tra vụ việc. Đồng thời, ngay trong đêm 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã tập trung lực lượng tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan.

Đến ngày 4/12, Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Cao Thị Mai Hường (SN 1992; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Hường là người đã có hành vi bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh gây phẫn nộ dư luận vừa diễn ra.

Nữ sinh bị trói tay, bắt đeo bảng "Tôi là người ăn trộm" năm 2014

Ngay sau khi xảy ra vụ việc nói trên và hành động thiếu nhân văn, làm nhục người khác của chủ shop Mai Hường đã khiến nhiều người bất bình. Bên cạnh đó, cũng khiến không ít người nhớ lại một vụ an tương tự xảy ra vào năm 2014 cũng từng gây xôn xao dư luận một thời.

Thế nhưng, từ một sự cố đáng tiếc nhưng những nhà chức trách cũng như các bên liên quan đều đã có cách hành xử cầu thị đúng đắn, biến cái sai thành bài học kinh nghiệm và tận dụng sự tỉnh ngộ này để sửa sai, đem lại cơ hội trau dồi tri thức thuận lợi hơn cho con trẻ. Điều này khác hoàn toàn với cách hành xử thiếu nhân văn của chủ shop thời trang trong sự việc mới đây ở Thanh Hoá.

Theo đó, ngày 13/4, bức ảnh một nữ sinh bị trói trong siêu thị ở Gia Lai và đeo bảng "Tôi là người ăn trộm” khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Được biết, học sinh trong vụ việc này là em S., học sinh một trường THCS ở huyện Chư Sê, Gia Lai

Sự việc trên xảy ra là lúc 13h ngày 10/4/2014. Học sinh này (tên S.) và một bạn học đi vào siêu thị V.Y ở thị trấn Chư Sê mua giấy kiểm tra. S. có vài nghìn đồng để trong cặp nhưng cặp được gửi tại quầy nhân viên.

Khi S. và bạn đến khu vực mua giấy kiểm tra thì được biết giấy kiểm tra đã hết. S. thấy 2 quyển truyện mình yêu thích là "Trạng Quỳnh - Sư Bảo Mẫu" và "Trạng Quỳnh - Ngọc Người" mỗi cuốn giá 10.000 đồng nên đã cầm lên với ý định sau khi ra quầy lấy cặp sẽ trả tiền.

Cô bé với tấm biển "Tôi là người ăn trộm" gây xôn xao dư luận

Khi S. chuẩn bị đi xuống phía cầu thang siêu thị thì bị bảo vệ của siêu thị chạy lại chặn và hô trộm. Tiếp đó, bảo vệ dùng băng keo trói 2 tay cô bé ở lan can cầu thang rồi đi in một tấm biển có dòng chữ “Tôi là người ăn trộm” và liên lạc với gia đình em. Khi bác cô bé lên, siêu thị đã yêu cầu người thân nộp phạt 200.000 đồng, sau đó mới thả cho bác của S. đưa em về nhà.

Đoạn kết có hậu

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 15/4/2014, Công an huyện Chư Sê đã mời 4 nhân viên này lên làm việc, lấy lời khai. Bước đầu, những người này đã thừa nhận hành vi của mình đối với em S. Bốn người này gồm Phan Văn Hải (nhân viên giữ xe), Trần Thị Kim Oanh - kế toán của siêu thị và hai nhân viên bán hàng của siêu thị là Cưng và An. Oanh là người đã đi lấy giấy in nội dung: "Tôi là người ăn trộm", sau đó đeo lên người em S.

Đồng thời, trong ngày 15/4/2014, Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai cũng có công văn gửi các cơ quan chức năng của huyện Chư Sê, đề nghị phối hợp xử lý nghiêm vụ việc.

Sau sự việc đáng tiếc và cách hành xử không hay của các nhân viên trong siêu thị, bà Nguyễn Thị Thu Ba, Giám đốc siêu thị sách Vĩ Yên cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm và cho rằng đây là bài học sâu sắc đối với siêu thị.

Thầy Hằng nhận lỗi về thư viện quá chật

Theo lời của một cán bộ giáo viên trường THCS Chu Văn An cho biết, bà Thu Ba không chỉ trực tiếp đến trường gửi thư xin lỗi, lại còn xin ban giám hiệu trường cho phép cả lãnh đạo và nhân viên siêu thị đến xin lỗi công khai em S. sau lễ chào cờ đầu tuần. Song thầy hiệu trưởng từ chối, cho rằng không nên để “4 người lớn cúi đầu xin lỗi một trẻ em”.



Song song với đó, cha mẹ em S, những nông dân thật thà chất phác, biết trọng đạo lý chẳng những đã cảm thông, tha thứ đối với hành vi sai trái của bảo vệ siêu thị, mà còn chủ động đến xin lỗi ngược lại cán bộ nhân viên, cho rằng con mình ít nhiều cũng có sai, muốn con mình nhận ra đây là bài học nhớ đời. Được thầy cô, bạn bè, gia đình quan tâm chu đáo, em S. chỉ nghỉ một buổi học, sau đó đã tham gia mọi sinh hoạt với tập thể lớp.

Thầy Thái Duy Hằng - Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An cũng lên tiếng nhận lỗi trong việc để thư viện nhà trường quá chật chội, không đủ chỗ để giáo viên học sinh vào đọc và mượn được hết 2,5 vạn đầu sách trường đang có. Sau sự cố đáng tiếc, trường đã làm tờ trình xin huyện cho xây thêm một phòng đọc 60 m2 bên cạnh thư viện. Chủ tịch huyện đã đồng ý về chủ trương, mục tiêu đầu năm học tới có thể khánh thành.