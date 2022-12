Nhìn lại những dấu ấn của World Cup 2022

Về World Cup 2022

Giải Vô địch bóng đá thế giới 2022 là kỳ World Cup thứ 2 được tổ chức tại châu Á (sau kỳ World Cup 2002 được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một quốc gia Trung Đông và là lần cuối cùng giải đấu có 32 đội tham dự, sau khi FIFA quyết định số đội góp mặt sẽ được tăng lên 48 từ VCK 2026.

World Cup 2022 với những cái "đầu tiên"

Đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia nam Qatar tham dự một vòng Chung kết World Cup nhờ tư cách chủ nhà. Đội tuyển Qatar cũng là đội tuyển chủ nhà đầu tiên thất bại ngay trong ngày ra quân.

World Cup luôn được tổ chức vào mùa hè, tháng 5, 6 hoặc 7 nhưng Qatar 2022 đã phá vỡ truyền thống này. Lý do là vào mùa hè, nhiệt độ ở Qatar có thể lên tới hơn 40, 50 độ C, việc dời thời gian tổ chức vào mùa đông sẽ mát mẻ hơn. Dù vậy, nhiệt độ mùa đông ở Qatar vẫn có thể ở mức khoảng 30 độ C.

Các nhà tổ chức phải chống nóng bằng nhiều phương pháp, ví dụ như sử dụng hệ thống làm mát công nghệ cao trong các sân vận động. Qatar 2022 cũng là kỳ World Cup đầu tiên có các trọng tài nữ điều khiển một trận đấu.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên sử dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động với 16 camera lắp xung quanh sân vận động cùng quả bóng được gắn chip nhằm hỗ trợ công tác điều hành trận đấu của các trọng tài, bên cạnh hệ thống VAR. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ vẫn gây tranh cãi trong nhiều tình huống bóng tại VCK năm nay.

World Cup xa hoa trong lịch sử

Sự giàu có giúp Qatar có thể tổ chức một kỳ World Cup xa hoa và tốn kém nhất trong lịch sử. Ước tính quốc gia này đã chi đến 300 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng trong thập kỷ vừa qua. Để so sánh, World Cup năm 2018 tại Nga có chi phí ước chừng 14 tỷ USD, còn tại Brazil 2014 là hơn 10 tỷ USD.

Cùng với kinh phí tổ chức cao nhất lịch sử, vé xem các trận đấu World Cup 2022 cũng được ghi nhận đắt nhất trong 20 năm qua, hơn 40% so với giá vé xem World Cup 2018 tại Nga.

Do giới hạn trong năng lực tiếp đón mà nước chủ nhà World Cup - Qatar năm nay đã quyết định thực hiện ý tưởng độc đáo, đó là thiết lập những thành phố vệ tinh cho World Cup 2022, đặt tại những thành phố/quốc gia khác như Dubai hay tại Saudi Arabia, Kuwait, Oman... Hai tàu du lịch sang trọng cũng được neo đậu tại cảng Doha trong suốt thời gian diễn ra World Cup để phục vụ người hâm mộ.

Những kỷ lục tại World Cup 2022

Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018 và 2022). Bàn thắng đầu tiên Cristiano Ronaldo ghi năm nay là tại chấm phạt đền trong trận thắng 3-2 trước Ghana ở bảng H. Với bàn thắng này, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Bồ Đào Nha tại World Cup.

Tại World Cup 2022, Ronaldo cùng với Lionel Messi, Lothar Matthäus, Antonio Carbajal và Rafael Márquez là những cầu thủ duy nhất thi đấu ở 5 kỳ World Cup khác nhau.

Với 2 bàn thắng ở trận chung kết, Messi vượt qua Pele, đứng thứ 4 trong nhóm các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các VCK World Cup. Anh cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi được 7 bàn thắng tại riêng một kỳ World Cup.

Messi lập thêm kỷ lục về số phút thi đấu nhiều nhất tại World Cup. Anh đã chơi tổng cộng 2.314 phút qua 5 kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục của Paolo Maldini (2.217 phút). Anh cũng là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử World Cup với 26 trận. Tiền đạo 35 tuổi này cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở mọi giai đoạn của giải đấu từ vòng bảng đến vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và giờ là chung kết.

Với cú hat-trick vào lưới Argentina, Kylian Mbappe đã đi vào lịch sử World Cup với tư cách là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 12 bàn ở các kỳ World Cup, khi mới 23 tuổi 363 ngày. Ngoài ra, chân sút của tuyển Pháp cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn ở các trận chung kết World Cup. Anh cũng là người thứ hai sau Geoff Hurst (Anh) lập được cú hat-trick trong trận chung kết.

Morocco trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá châu Phi giành quyền vào bán kết, sau khi đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0. Đội bóng cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc, sau thất bại 1-2 trước tuyển Croatia ở trận tranh HCĐ.

Trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Lohoz rút ra 18 thẻ vàng cho các cầu thủ trong trận tứ kết Argentina gặp Hà Lan trước khi hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Đây là số thẻ vàng nhiều nhất trong lịch sử World Cup được rút ra trong một trận đấu.

Trận thắng 6-2 của Anh trước Iran kéo dài tổng cộng 117 phút 16 giây, với 14 phút 8 giây bù giờ hiệp một và 13 phút 8 giây bù giờ hiệp hai. Quả phạt đền của Mehdi Taremi ở phút 102+30 giây là bàn thắng muộn nhất được ghi được tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Kỳ World Cup hay nhất lịch sử

Kể từ khi World Cup mở rộng ra 32 đội với 8 bảng, hiếm khi nào giải đấu chứng kiến một vòng bảng có kết thúc kịch tính như năm nay. Những giọt nước mắt đau khổ của các cầu thủ Mexico và Uruguay, hay cảm xúc vỡ òa vì sung sướng từ Hàn Quốc là minh chứng. Cả 8 bảng đấu của World Cup 2022 đều có những tấm vé đi tiếp chỉ được định đoạt đến khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Các sân bóng ở Qatar trải qua những cơn “địa chấn” mang tên Saudi Arabia, Nhật Bản hay Hàn Quốc, khi những đại diện của bóng đá châu Á vốn bị đánh giá là “cửa dưới” giành chiến thắng ngoạn mục trước những “ông lớn” như Argentina, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… để tạo nên kỳ World Cup thành công nhất của châu lục này.

Argentina và Pháp tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup. Lionel Messi và Kylian Mbappe tạo nên những màn trình diễn hiếm có trong lịch sử giải đấu để cùng thiết lập nhiều kỷ lục cho hai đội tuyển quốc gia mà họ đang khoác áo.

Đoạn kết hoàn hảo

Lionel Messi vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina là đoạn kết hoàn hảo cho VCK. Siêu sao hay nhất của bóng đá thế giới đương đại cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ lớn nhất sự nghiệp. Leo chinh phục World Cup 2022 bằng một màn trình diễn ấn tượng, với kỷ lục những bàn thắng và các pha kiến tạo khó tin. Anh hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình sau khi đã giành được toàn bộ các giải thưởng như Quả bóng Vảng thế giới, UEFA Champions League, La Liga, Ligue 1, Copa America và HCV Olympic. FIFA khẳng định – Lionel Messi là GOAT – Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại./.