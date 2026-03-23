Nhìn lại nhan sắc "Thánh nữ mì gõ": Mỹ nhân từng vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba giờ ra sao?

Phi Huyền Trang (sinh năm 1988) được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia Ghiền Mì Gõ – một hiện tượng phim hài tình huống từng khuấy đảo YouTube và Facebook. Với gương mặt thanh tú cùng vóc dáng cực phẩm, cô nhanh chóng được cộng đồng mạng ưu ái ban tặng danh xưng "Thánh nữ mì gõ". Đây chính là bước ngoặt rực rỡ nhất trong sự nghiệp của người đẹp gốc Hải Phòng.

Lựa chọn rẽ ngang đầy táo bạo

Ít ai biết rằng, Phi Huyền Trang vốn là cháu ruột của cố đạo diễn nổi tiếng Lê Cung Bắc. Dù là "con nhà tông", nhưng ban đầu cô lại chọn học ngành du lịch tại Đại học Hải Phòng. Tuy nhiên, đam mê nghệ thuật đã thôi thúc cô rẽ hướng sang làm người mẫu ảnh và lấn sân sang diễn xuất sau khi tốt nghiệp.

Với lợi thế ngoại hình nổi bật, Phi Huyền Trang thường xuyên được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những vai diễn gợi cảm, táo bạo. Thậm chí, cô không ngại tham gia các dự án dán nhãn 18+. Chính hình ảnh quyến rũ này đã trở thành thương hiệu riêng, nhưng cũng khiến đời tư của cô gặp không ít sóng gió và trắc trở trong chuyện tình cảm.

Đỉnh cao nhan sắc vươn tầm châu Á

Năm 2017, cái tên Phi Huyền Trang bất ngờ phủ sóng truyền thông Trung Quốc. Trong một bảng xếp hạng mỹ nhân châu Á, cô xuất sắc đứng ở vị trí thứ hai, chỉ sau đại diện Ấn Độ. Đáng chú ý, "Thánh nữ" của Việt Nam còn vượt qua nhiều cái tên đình đám xứ Trung, trong đó có cả mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bên cạnh phong cách hiện đại, cô còn được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang" nhờ những bộ ảnh truyền thống đầy cuốn hút. Tuy nhiên, việc kết hợp nét cổ điển với phong cách sexy cũng từng khiến cô vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận.

Những biến cố và cuộc sống lặng lẽ hiện tại

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Phi Huyền Trang liên tiếp gặp vận hạn. Sau lùm xùm nghi vấn lộ clip nhạy cảm (mà đại diện của cô đã phủ nhận và nhờ pháp luật can thiệp), đến tháng 7/2018, cô lại mất vai nữ chính vì tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Nữ diễn viên từng tiết lộ đã phải chi một khoản tiền lớn để điều trị bệnh.

Sau khi hồi phục, Phi Huyền Trang bắt đầu quay lại nghệ thuật nhưng tần suất thưa thớt hơn hẳn. Phong cách của cô cũng có sự chuyển mình rõ rệt, từ quyến rũ, táo bạo sang nữ tính và kín đáo. Hiện tại, cô chọn lối sống lặng lẽ, ít chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, tận hưởng một cuộc sống bình yên sau những bão giông danh tiếng.