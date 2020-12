Nhìn lại hành trình 'siêu to khổng lồ' của Bà Tân Vlog: Từ một hiện tượng gây bão mạng, 'nhuốm' loạt scandals đến sự thoái trào

Ở thời đại các trang mạng xã hội bùng nổ, rất nhiều nền tảng phát triển và các nội dung được truyền tải một cách mạnh mẽ, hàng loạt cái tên nổi lên nhanh chóng. Một trong những cái tên không thể không nhắc đến chính là Bà Tân Vlog - người đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem. Thậm chí, có thể nói rằng, chỉ sau khoảng 1,5 năm, cuộc sống của bà Tân thay đổi đến chóng mặt.

Và tất nhiên, để có những thay đổi như hiện tại, Bà Tân Vlog đã trải qua cả một hành trình "siêu to khổng lồ" với đủ các thăng trầm.

Bà Tân Vlog trở thành hiện tượng gây bão mạng chỉ sau 20 ngày hoạt động trên YouTube, ghi hàng loạt dấu mốc lẫn kỷ lục đáng ngưỡng mộ

Kênh YouTube của Bà Tân Vlog được lập ra từ 8/2/2018 nhưng phải tới ngày 5/5/2019 mới bắt đầu hoạt động. Thật khó có thể tưởng tượng được, người phụ nữ bé nhỏ chỉ cao 1,1m và nặng 32kg lại làm nên được những điều ấn tượng đến vậy.

Chỉ sau 20 ngày, bà Tân trở thành một hiện tượng gây bão khắp các trang mạng xã hội nhờ các clip làm đồ ăn "siêu to khổng lồ" của mình. Cách nói chuyện mộc mạc, rất thật thà cùng các món ăn khổng lồ đối nghịch với vóc dáng nhỏ bé của bà nhanh chóng trở thành những điểm gây ấn tượng với người xem. Có thể nói, đó chính là quãng thời gian mà Bà Tân Vlog cùng các clip "siêu to khổng lồ" của mình "công phá" cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực. Bởi gần như ai cũng biết đến cái tên Bà Tân Vlog, đến cụm từ "siêu to khổng lồ", cách chào quen thuộc "xin chào tất cả các cháu" và rất nhiều những câu nói quen thuộc khác như "các cháu ơi", "hơn 60 nồi bánh chưng"...

Cán mốc 1 triệu subscribers và đạt nút vàng chỉ sau 13 ngày hoạt động, bà Tân còn được xác lập kỷ lục "Người phụ nữ là nông dân được nút vàng YouTube trong thời gian nhanh nhất tại Việt Nam".

Tiếp tục duy trì hoạt động với các clip "siêu to khổng lồ" của mình, đến ngày 29/9/2020, Bà Tân Vlog đã chính thức cán mốc 4 triệu subscribers, chỉ sau 1 năm 4 tháng 22 ngày hoạt động - một điều mà bất cứ YouTuber nào cũng mơ ước. Cũng vào thời điểm đó, Bà Tân Vlog được xếp hạng 42 trong danh sách các channel YouTube hot nhất Việt Nam (theo SocialBlade).

Trong cuộc sống, bà Tân được hàng xóm rất mực yêu quý, lũ trẻ con lại càng mến bà hơn khi mỗi lần quay clip là có thể sang nhà bà "ăn chực". Xuất hiện trên truyền hình, ở đủ mọi chương trình khác nhau, bà Tân vẫn giữ nguyên cách ăn mặc, cách nói chuyện giản dị. Hay như đợt xảy ra lũ lụt miền Trung, bà Tân cũng chung tay ủng hộ 50 triệu cho đồng bào vượt qua khó khăn. Tất cả những điều đó đã làm nên một Bà Tân Vlog thật chân thành, mộc mạc trong mắt người xem.

"Cơn bão" scandals cũng "siêu to khổng lồ" không kém

Quả thật, rất khó để đòi hỏi sự chỉn chu, kỹ lưỡng đến từng chi tiết trong clip của một người phụ nữ nông dân thậm chí còn không biết quá nhiều về mạng xã hội. Thế nhưng đằng sau các clip của bà Tân lại là một bạn trẻ - Hưng Vlog, cũng chính là con trai bà và cậu cũng từng đạt nút vàng YouTube. Hơn nữa, dù có "dễ dãi cho qua" những lỗi nhỏ thì một số clip của bà Tân vẫn phạm phải những lùm xùm đáng nhắc nhở.

Cụ thể, vào khoảng tháng 9 và 10/2019, Bà Tân Vlog bắt đầu có những clip gây tranh cãi như món cháo nấu cho trẻ em lại cho trứng vịt lộn, nói dối về nguyên liệu cháo, hầm đuôi bò với sữa trái cây, bánh bông lan với công thức làm cốt bánh sai đến mức phi lý nhưng vẫn thành công... Sự cẩu thả trong cách làm clip cũng như làm các món ăn bắt đầu khiến người xem dần có những cái nhìn khắt khe hơn với các clip của Bà Tân Vlog. Thậm chí, có người xem còn gửi tâm thư đến Hưng Vlog - người con trai đứng sau các clip của kênh Bà Tân Vlog về việc quảng cáo quá đà, sản xuất nội dung "không có tính giáo dục", dàn dựng món ăn và phản ứng quá lố của người ăn...

Sau loạt scandals này, đại diện đứng sau các clip là Hưng Vlog cũng đã lên tiếng rằng sẽ thay đổi nội dung, sẽ rút kinh nghiệm... Tuy nhiên, cố gắng theo dõi mãi, người xem vẫn thấy kênh Bà Tân Vlog tiếp tục làm các clip "siêu to khổng lồ", không những thế còn vướng thêm rất nhiều vấn đề khác như nấu ăn để tay trần, nói dối người xem, chế biến thức ăn trên nền đất, để ruồi bu, nhuộm màu thực phẩm, các vị khách "ăn chực nói xạo" và khen quá lố...

Cho đến thời điểm hiện tại, người xem vẫn thường xuyên bắt gặp những "hạt sạn" trong các clip "siêu to khổng lồ" của Bà Tân Vlog.

Bà Tân Vlog thoái trào thật rồi ư?

Không khó để nhận ra rằng các clip của Bà Tân Vlog càng ngày càng giảm lượt views. Theo số liệu của SocialBlade (đơn vị đánh giá và thống kê dữ liệu, theo dõi tăng trưởng của các nền tảng mạng xã hội), nếu như vào tháng 7/2019, mỗi tháng bà Tân có thêm khoảng 75 triệu lượt xem thì đến tháng 3/2020, con số này chỉ còn khoảng 35 triệu, ở thời điểm hiện tại là 16 triệu. Số clip đạt triệu views hiện nay rất hiếm.

Dù vậy, xét trên nền tảng YouTube và trong cùng lĩnh vực hoạt động của Bà Tân Vlog, kênh của bà Tân vẫn là một trong những kênh có lượt views và sự quan tâm gây ấn tượng hơn so với rất nhiều kênh khác. Và biết đâu, một ngày nào đó, Bà Tân Vlog lại có một hoạt động và nội dung gây bão "siêu to khổng lồ" thì sao?

Nguồn ảnh: Tổng hợp