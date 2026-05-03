Nhìn lại 10 lần tăng lương cơ sở từ năm 2010, tăng mạnh 30% vào năm nào?

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, lương cơ sở dự kiến điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng lên mức 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1-7-2026.

Trong 10 lần lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ năm 2010 đến nay, năm 2024 tăng mạnh nhất, ở mức 30% (Ảnh minh hoạ).

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: Lương = lương cơ sở x hệ số lương. Đây cũng là cơ sở để xác định nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ chính sách khác.

Lần tăng lương cơ sở gần nhất là vào tháng 7-2024, với mức tăng 30%. Thời điểm đó, lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên mức 2,34 triệu đồng/tháng.

Cùng điểm lại 10 lần tăng lương cơ sở gần đây.

Lần 1 (từ 1-5-2010):

Theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP, mức lương tối thiểu chung được nâng từ 650.000 đồng lên 730.000 đồng/tháng, tăng 80.000 đồng (12,3%).

Lần 2 (từ 1-5-2011):

Nghị định 22/2011/NĐ-CP tiếp tục nâng mức lương từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng (13,7%). So với lần trước, mức tăng đã nhỉnh hơn.

Lần 3 (từ 1-5-2012):

Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, lương tối thiểu chung được điều chỉnh từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng (26,5%), mức tăng khá mạnh so với các năm trước.

Lần 4 (từ 1-7-2013):

Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức 1.150.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng (9,5%).

Lần 5 (từ 1-5-2016):

Sau gần 3 năm không điều chỉnh, Nghị định 47/2016/NĐ-CP nâng lương cơ sở từ 1,15 triệu đồng lên 1,21 triệu đồng/tháng, tăng 60.000 đồng (5,2%).

Lần 6 (từ 1-7-2017):

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, lương cơ sở được nâng lên 1,3 triệu đồng/tháng, tăng 90.000 đồng (7,4%).

Lần 7 (từ 1-7-2018):

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức 1,39 triệu đồng/tháng, tăng 90.000 đồng (6,9%) so với trước đó.

Lần 8 (từ 1-7-2019):

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng, tăng 100.000 đồng (7,2%).

Lần 9 (từ 1-7-2023):

Nghị định 24/2023/NĐ-CP nâng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng, tăng 310.000 đồng (20,8%).

Lần 10 (từ 1-7-2024):

Gần nhất, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng, tăng 540.000 đồng (30%) - mức tăng cao nhất từ trước đến nay.