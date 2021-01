Nhìn gần những 'thủ phạm' làm gia tăng ô nhiễm tại Hà Nội

Theo Chỉ thị 15/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố sẽ xoá bỏ hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong. Tuy nhiên do giá rẻ hơn nhiều so với bếp điện nên nhiều người vẫn chưa bỏ thói quen dùng bếp than tổ ong mặc dù ảnh hưởng đến sức khỏe.