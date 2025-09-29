‘Nhìn gà hóa cuốc’, thiết giáp Warrior nã 6 quả đạn pháo vào tăng Challenger 2

Để chuẩn bị cho việc triển khai quân sắp tới đến Estonia, một phần trong chương trình “tăng cường hiện diện tiền phương” của NATO , các trung đoàn xe tăng và bộ binh của Quân đội Anh đã tham gia các cuộc diễn tập được tổ chức tại một thao trường ở Xứ Wales.

Theo Forces News, trong quá trình hoạt động, một xe chiến đấu bộ binh MCV-80 Warrior, được trang bị pháo L21A1 Rarden 30mm và súng máy đồng trục L94A1 EX-34 7,62mm, đã khai hỏa vào một xe tăng Challenger 2 sau khi kíp lái phát hiện nó qua máy ảnh nhiệt từ khoảng cách 500m và “nhầm lẫn nó với mục tiêu của đối phương”.

Theo đó, năm trong số sáu quả đạn pháo 30mm đã bắn trúng Challenger 2, nhưng may mắn là khẩu pháo được nạp đạn trơ, không phải đạn HE hay đạn xuyên giáp, nên chúng đã bị bật ra khỏi lớp giáp bổ sung hàng đầu thế giới của Dorchester và không gây ra thiệt hại nào.

Mặc dù sự việc này không liên quan đến thương vong, nhưng Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng họ đã “ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra”.

Đại tá quân đội Anh đã nghỉ hưu Hamish de Bretton-Gordon nói với báo chí rằng những sự việc như vậy khá phổ biến trong suốt 23 năm phục vụ quân ngũ của ông.

Vị cựu sĩ quan cao cấp này thừa nhận, trong suốt 23 năm tại ngũ, xe tăng của ông thường xuyên bị bắn nhầm trong các buổi diễn tập, nhưng may mắn là nếu sử dụng vũ khí hạng nhẹ, hậu quả không quá nghiêm trọng.

Ngoài ra, theo tờ The Sun đưa tin, một lính đặc nhiệm Anh gần đây đã bị tuyên án tù treo và phải bồi thường 5 bảng Anh sau khi nã vào đồng đội bảy phát trong một buổi tập huấn bằng đạn thật, thứ mà anh ta đã nạp vội vào băng đạn trong bóng tối thay vì đạn không có đầu đạn.

Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng tiếng la hét và máu của người lính là một phần của một tình huống nhập vai và chỉ bắt đầu sơ cứu khi anh ta nói rõ mình là nạn nhân.

Các viên đạn đạn găm vào cẳng tay trái, bụng, ngực và cánh tay phải. Nạn nhân bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, đồng thời sau đó bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Theo tòa án, tổng cộng có 23 phát đạn thật được bắn ra, nhưng “bảy phát cuối cùng mới là nguyên nhân gây thương tích”.

Theo dữ liệu mới từ Bộ Quốc phòng Anh, trong 25 năm qua, 5% số ca tử vong trong Lực lượng Vũ trang Anh xảy ra trong quá trình tập trận hoặc huấn luyện.

Báo cáo mới nhất được công bố vào hồi tháng 3 năm nay cho thấy, kể từ năm 2000 đến năm 2025, 166 quân nhân Anh, bao gồm 23 quân nhân dự bị, đã tử vong trong các cuộc tập trận.

Số người thiệt mạng trong diễn tập và huấn luyện tiếp tục tăng lên, kể từ sau báo cáo hồi tháng 3 đã có thêm hai trường hợp tử vong được ghi nhận.