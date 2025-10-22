Nhìn đĩa sườn con được ăn ở trường, phụ huynh bức xúc không tin nổi: "Đây mà là thịt sườn?"

Gần đây, một số phụ huynh ở Thượng Hải đã đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh chụp bữa trưa của con em mình tại trường học, ngay lập tức thu hút sự chú ý và gây tranh luận sôi nổi.

Trong ảnh, món được ghi là "sườn om", nhưng nhìn kỹ thì gần như chỉ toàn xương, hầu như không thấy thịt đâu. Nhiều phụ huynh không giấu nổi bức xúc, thẳng thắn đặt câu hỏi: "Đã năm 2025 rồi mà học sinh ở Thượng Hải vẫn phải ăn bữa trưa như thế này sao?".

Ngoài món sườn, các món khác cũng đơn điệu: rau luộc nhạt, canh loãng như nước lã, chỉ có cơm là tương đối nhiều. Một số học sinh kể lại, vì đồ ăn quá nhạt nên các em phải trộn cơm với sữa chua để dễ ăn hơn. Nhiều phụ huynh xác nhận tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Một người chia sẻ: "Hồi tôi đi học cũng vậy, chỉ biết mút chút vị còn lại trên xương để ăn cơm".

Những miếng sườn khiến phụ huynh bức xúc

Trước những hình ảnh này, dư luận phẫn nộ. Một phụ huynh bức xúc: "Xương như vậy đem cho thú cưng ăn, chúng còn phải ngửi xem có thịt mới chịu ăn". Một cư dân mạng khác châm biếm: "Giờ mèo chó còn được ăn thực đơn xương kèm thịt sống, đủ dinh dưỡng, còn học sinh thì ăn không bằng thú cưng".

Nhiều người cũng đặt câu hỏi: "Liệu những bữa cơm như vậy có đủ dinh dưỡng cho học sinh hay không?".

Cơ sở vật chất tốt nhưng "vấp" ở bữa ăn

Về vụ việc này, trang Sina nhận định: Thượng Hải vốn nổi tiếng với hệ thống giáo dục hiện đại, học sinh được chăm sóc chu đáo, có cả phòng nghỉ trưa riêng. Thế nhưng, bữa ăn, yếu tố cơ bản nhất lại trở thành điểm yếu. Dù cơ sở vật chất tiên tiến đến đâu, nếu học sinh không được ăn ngon và đủ chất, thì mọi điều kiện khác cũng mất ý nghĩa.

Một số người cho rằng nguyên nhân không phải do thiếu tiền. Ở trung tâm kinh tế hàng đầu như Thượng Hải, vấn đề nằm ở quản lý và giám sát lỏng lẻo. Từ khâu đấu thầu căn-tin, mua nguyên liệu đến kiểm soát thực phẩm, dường như chưa có ai chịu trách nhiệm rõ ràng.

Một phụ huynh bức xúc nói: "Mỗi đứa trẻ đều là bảo bối của cha mẹ. Ai mà chịu được cảnh con mình phải gặm xương để ăn cơm?".

Thực tế, bữa ăn học đường tưởng chừng là chuyện nhỏ, nhưng lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển và niềm tin của phụ huynh. Giáo dục không chỉ là dạy kiến thức, mà còn là bảo đảm cho trẻ được sống và học trong môi trường lành mạnh.

"Một bữa ăn đầy đủ không chỉ giúp trẻ phát triển tốt hơn, mà còn là thước đo cho trách nhiệm và uy tín của ngành giáo dục", trang Sina viết.

Minh Châu