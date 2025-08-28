Nhìn chiếc quần bà mẹ mang đi họp phụ huynh, một người thốt lên: Đây là trường học, không phải vũ trường!

Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ, nhưng trạng thái khi còn trẻ và khi đã làm phụ huynh hoàn toàn khác nhau. Đa số cha mẹ đều muốn tạo cho con mình một sự "uy nghiêm" nhất định, chẳng hạn trong cách ăn mặc thì nên trông chín chắn hơn.

Đặc biệt là trong những dịp như họp phụ huynh, rõ ràng không thể mặc đồ như đi bar, đi vũ trường được. Nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó.

Một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc mới đây khiến cộng đồng mạng nổ ra cuộc tranh cãi. Cụ thể, một phụ huynh tạm gọi là A. khi đi họp tổng kết năm học cho con đã lén chụp lại ảnh của một phụ huynh khác tạm gọi là B. và chia sẻ lên mạng xã hội với lời lẽ chê bai.

Nhiều cư dân mạng đoán có lẽ đây là một buổi họp ở thị trấn nhỏ, nơi không ai muốn "làm màu". Bàn ghế học sinh cũng đều cũ kỹ, xuống cấp. Thế nhưng, nhìn sang vị phụ huynh B. này thì quả thật "chói mắt".

Nguyên nhân là bởi chị mặc một chiếc quần cực kỳ đặc biệt – trên in đầy hạt pha lê lấp lánh, màu sắc cũng khá nổi bật. Ngồi xuống thì không sao, nhưng khi đứng dậy thì chắc chắn lập tức trở thành tâm điểm cả lớp.

Một phụ huynh ở Bắc Kinh đã thốt lên rằng: ở thành phố lớn, đã quá quen với nhiều phong cách thời trang táo bạo, nhưng vẫn cảm thấy "không thể chấp nhận" kiểu mặc này. Bởi chiếc quần kia, với phối màu cộng thêm hạt trang trí, nếu người trên 5 tuổi mặc thì cũng đã bị coi là không phù hợp. "Cùng lắm chỉ hợp với trẻ 3 tuổi trở xuống thôi, vì qua tuổi đó phải đi mẫu giáo rồi, mặc thế thì kỳ cục quá. Đây là trường học, không phải vũ trường!".

Trong mắt nhiều phụ huynh trưởng thành, bà mẹ kia trông chẳng khác gì một đứa trẻ chưa lớn, giống như mặc váy công chúa Elsa ra phố để gây chú ý.

Trang phục của phụ huynh cũng phản ánh "trình độ nhận thức"

Nếu đổi góc nhìn sang phía giáo viên, họ cũng khó có thể đánh giá cao hay tin tưởng một phụ huynh ăn mặc như vậy. Điều này lại cho thấy một vấn đề: Nếu phụ huynh ngay cả việc phân biệt hoàn cảnh, bối cảnh cũng không rõ, thì trong chuyện giáo dục con cái, làm sao có thể nắm bắt được những điều quan trọng?

Bà mẹ này cũng đừng nghĩ rằng những phụ huynh khác "giả vờ" ăn mặc già dặn, chín chắn. Nhưng cho dù là "giả", thì họ cũng biết cách "giả" đúng lúc. Bởi ít nhất, họ hiểu hình ảnh nào là đáng tin trong mắt thầy cô – để con mình được giao phó một cách yên tâm. Ngược lại, nếu ngay cả điều đơn giản đó cũng không làm được, thì rõ ràng sự non nớt trong suy nghĩ là quá lớn.

Không ai khuyên phụ huynh phải "diễn" quá mức trước giáo viên. Nhưng điều tối thiểu là tạo được sự tin tưởng. Khi giáo viên cảm nhận được sự đồng điệu trong nhận thức, họ sẽ sẵn lòng chia sẻ một cách bình đẳng hơn về tình hình của học sinh.

Ngược lại, nếu thấy một phụ huynh ăn mặc quá lạ lùng, giáo viên có khi chẳng muốn nói nhiều, lo rằng người này không hiểu đúng ý, thậm chí còn nghĩ giáo viên đang "làm khó" con mình. Thực tế, những trường hợp như vậy đâu còn xa lạ.

Trẻ tiếp xúc với cha mẹ nhiều nhất, và cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu thế giới của con. Nếu cha mẹ ăn mặc không phù hợp trước mặt con, thẩm mỹ của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Trong những dịp như họp phụ huynh – nơi cần sự nghiêm túc, chỉn chu – phụ huynh nên ăn mặc nhã nhặn, lịch sự. Nếu mặc quá hở hang hoặc nổi bật một cách thái quá, trẻ dễ trở thành mục tiêu bị bạn bè giễu cợt.

Những lỗi ăn mặc phụ huynh nên tránh khi đi họp phụ huynh

Quá gợi cảm: Một số mẹ thích ăn mặc quyến rũ, cho rằng như vậy sẽ thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, trong môi trường học đường nghiêm túc, việc ăn mặc hở hang dễ khiến người khác đánh giá tiêu cực, và vô tình làm con xấu hổ.

Luộm thuộm, cẩu thả: Có phụ huynh vì bận rộn nên không chú trọng vẻ ngoài. Nhưng nếu xuất hiện với quần áo nhàu nhĩ, lôi thôi, trẻ có thể cảm thấy xấu hổ và tự ti, cho rằng cha mẹ mình không bằng người khác.

Quá xuề xòa: Nhiều mẹ vì quen mặc quần đùi, áo phông ở nhà nên khi ra ngoài cũng không thay đổi gì. Nhưng đi họp phụ huynh mà mặc như vậy sẽ khiến giáo viên cảm thấy cha mẹ không tôn trọng buổi họp, và hình ảnh của trẻ trong mắt bạn bè cũng bị ảnh hưởng.

Câu nói xưa "Người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên" vẫn chưa bao giờ lỗi thời. Sau khi làm mẹ, bạn không chỉ ăn mặc vì bản thân nữa, mà còn vì con. Hãy nhớ rằng, ánh nhìn và sự đánh giá của người khác tuy không quá quan trọng, nhưng cảm xúc và lòng tự trọng của con thì rất cần được bảo vệ.