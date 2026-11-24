Anh về nhà mặt nặng mày nhẹ, cho rằng nhà ngoại giàu có mà chẳng muốn giúp con rể làm nên sự nghiệp.

Tôi lấy chồng được gần 6 năm, cuộc sống gia đình không đến nỗi thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả gì. Chồng tôi là người có chí tiến thủ, ít nhất đó là điều tôi từng nghĩ khi mới quen anh. Anh luôn nói đàn ông phải có hoài bão, phải dám nghĩ dám làm thì mới mong đổi đời. Thế nhưng, sống với nhau càng lâu, tôi càng nhận ra giữa có chí làm giàu và thích mơ mộng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Chồng tôi gần như không bao giờ hài lòng với công việc hiện tại. Hôm nay anh bàn chuyện mở công ty thương mại, vài tháng sau lại muốn thuê xưởng sản xuất, rồi có lúc còn tính góp vốn làm bất động sản. Ý tưởng nào anh cũng nói như thể chỉ cần bắt tay vào là sẽ thành công lớn. Khổ nỗi, tiền tích lũy của hai vợ chồng chẳng có bao nhiêu, kinh nghiệm kinh doanh của anh cũng không đáng kể. Mỗi lần tôi hỏi vốn ở đâu, anh lại quay sang bảo tôi về nhà ngoại vay.

Bố mẹ tôi có điều kiện kinh tế khá giả. Các anh trai tôi đều đã lập gia đình, có công ty riêng, nhà cửa xe cộ đầy đủ. Tôi không phủ nhận gia đình mình có của ăn của để, nhưng điều đó không có nghĩa tôi có quyền mang tiền của bố mẹ, anh em ra phục vụ những kế hoạch chưa biết thành bại của chồng.

Ban đầu, anh còn ngỏ ý nhờ các anh vợ tư vấn, sau đó dần chuyển sang đề nghị góp vốn, cho vay tiền. Anh thường lấy thành công của các anh tôi làm động lực, cho rằng họ làm được thì anh cũng làm được. Thậm chí, anh còn nghĩ mình có thể phát triển nhanh hơn nếu được gia đình vợ hỗ trợ.

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Nhưng các anh tôi hiểu tính em rể. Họ biết anh cả thèm chóng chán, thích bắt đầu những dự án lớn nhưng lại thiếu kiên trì, chưa kể trước đây anh từng có vài lần làm ăn thua lỗ. Vì thế, không ai đồng ý bỏ tiền cho vay. Người thì giới thiệu mối hàng, người giúp tìm mặt bằng, người cho mượn thiết bị cũ để thử nghiệm. Những sự giúp đỡ ấy đều xuất phát từ thiện chí, nhưng không phải điều chồng tôi mong đợi.

Anh về nhà mặt nặng mày nhẹ, cho rằng nhà ngoại giàu có mà chẳng muốn giúp con rể làm nên sự nghiệp. Anh còn trách tôi không biết nói đỡ cho chồng, không biết tận dụng điều kiện gia đình để hai vợ chồng đổi đời.

Tôi nghe mà vừa buồn vừa khó xử. Tôi hiểu chồng muốn thành công, muốn được người khác nể trọng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng tiền bạc của người thân cũng là mồ hôi công sức của họ. Tôi không muốn anh mãi làm một công việc bình thường, nhưng càng không muốn bố mẹ và các anh phải chịu trách nhiệm cho những giấc mơ kinh doanh của chồng mình.

Điều khiến tôi lo nhất là chồng vẫn chưa chịu nhìn lại bản thân. Anh cho rằng mình chưa giàu chỉ vì không có vốn, trong khi tôi nghĩ có lẽ thứ anh thiếu không đơn thuần là tiền. Tôi nên thuyết phục anh thế nào để anh chịu khó làm một công việc ổn định, phù hợp với bản thân hơn đây?