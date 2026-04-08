Nhìn Ánh Viên thấy khổ ngang!

Đúng là không ai "dìm" mình bằng người thân! Mới đây, "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên đã khiến dân tình được phen cười nghiêng ngả khi chia sẻ câu chuyện hậu trường phía sau bức ảnh trông vô cùng "khắc khổ" của mình.

Chuyện là cô nàng Ánh Viên đang có những giây phút nghỉ ngơi thư giãn tại một vùng biển vắng. Thấy người chị đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ mộc mạc, một người em có tâm đã nhanh nhảu đề nghị: "Chị cứ ngồi yên đấy, em căn góc chụp cho chứ không quay đâu mà lo!".

Tin lời em, Ánh Viên cũng thả lỏng cơ thể, ngồi một cách tự nhiên nhất để chờ đợi một tác phẩm "so deep" hay nghệ thuật. Thế nhưng, đời không như là mơ và camera của "đứa em" thì lại càng không!

Đến khi nhận lại sản phẩm trên tay, chính chủ cũng phải "bật ngửa" vì không nhận ra chính mình. Thay vì một bức ảnh lung linh, Ánh Viên lại xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt thất thần ngồi uể oải nhai từng miếng bánh tráng, cộng thêm bộ đồ thể thao giản dị, tạo nên một tổng thể.. chính chủ cũng thấy "khổ ngang". Hình ảnh này nhanh chóng "viral" vì sự đối lập giữa một kình ngư quyền lực trên đường đua xanh và một Ánh Viên "tội nghiệp" dưới ống kính của người em thân thiết.

Dưới bài đăng, cộng đồng mạng thi nhau vào để lại những bình luận lầy lội. Ai nấy đều đồng cảm với Ánh Viên vì chắc hẳn ai cũng từng có một "đứa em" chụp ảnh có tâm như thế.

Dù trông "khổ" là vậy, nhưng nhiều fan vẫn tinh mắt nhận ra làn da mộc khỏe khoắn và nụ cười rạng rỡ của Ánh Viên ở những góc chụp khác (khi không bị dìm). Có vẻ như sau khi giải nghệ, "tiểu kình ngư" đang có một cuộc sống rất tự do, tự tại và không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lầy lội nhất với người hâm mộ.

Dân mạng được dịp "cà khịa" cực mạnh: "Đúng là đứa em có tâm nhất vịnh Bắc Bộ, chụp xong chắc tình chị em cũng sứt mẻ luôn!" , "Trông Ánh Viên 'khổ ngang' mà thấy thương luôn á, nhưng mà buồn cười quá không nhịn được", "Cần lắm danh tính đứa em 'căn góc' đỉnh cao này để bà con còn né gấp!"...

