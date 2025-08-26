Nhiều xe mang biển số Hà Nội sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 15/8 - 21/8/2025, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Trong đó, có 16 xe mang biển số Hà Nội, cụ thể như sau:

Xe ô tô vi phạm đèn tín hiệu giao thông (9 trường hợp):

29A-852.21; 30L-322.33; 30K-187.53; 30G-893.42; 30H-386.04; 29C-068.05; 30G-762.77; 29B-224.86; 30F-573.26.

Xe ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái (3 trường hợp):

30K-187.53; 30G-583.79; 29U-8431.

Xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường (4 trường hợp):

30K-639.46; 30E-072.27; 29A-862.99; 30M-659.84.

Ô tô mang biển số Hà Nội vượt đèn đỏ ở Bắc Ninh. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, từ ngày 1/8/2025 đến ngày 15/8/2025, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hoá cũng ghi nhận 50 trường hợp mang biển số Hà Nội vi phạm bị phạt nguội lỗi quá tốc độ như sau:

Ngoài ra, trong danh sách phạt nguội do Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên công bố, từ ngày 12 - 18/8, phát hiện một trường hợp mang biển số Hà Nội vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định trên địa bàn. Cụ thể:

30G-285.37

Cơ quan chức năng lưu ý, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các tỉnh để giải quyết theo quy định.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.