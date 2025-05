Nhiều xe lao dốc hơn 50% doanh số sau 1 tháng: Tucson, BR-V rớt top 2, tụt liền nhiều hạng, Xpander giảm sâu vẫn trụ top 1 phân khúc

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, nhiều mẫu xe sụt giảm doanh số mạnh trong tháng 4/2025 với mức giảm trên 50%, thậm chí có xe giảm tới hơn 60% doanh số. Điều đặc biệt là có những mẫu xe từng bán chạy ở top 1 và top 2 phân khúc đều bị giảm mạnh.

Mitsubishi Xpander

So với tháng 3, doanh số tháng 4 của Mitsubishi Xpander giảm tới hơn 1.500 xe, tương đương khoảng 2,6 lần. Đây là mức sụt giảm doanh số nhiều nhất trên thị trường trong một tháng qua. Doanh số tháng 5 của Xpander theo VAMA chỉ còn 972 xe.

Mặc dù giảm mạnh doanh số như vậy, Xpander vẫn nằm trong top 10 xe bán chạy tại Việt Nam. Trong phân khúc MPV, Xpander vẫn bán chạy nhất. Thậm chí, khoảng cách của Xpander so với mẫu xe xếp ngay sau là Innova Cross vẫn lên tới hơn 200 xe.

Mitsubishi Outlander

Outlander - mẫu xe đã lâu chưa được nâng cấp của Mitsubishi cũng không nằm ngoài tình trạng sụt giảm doanh số như Xpander. Theo thống kê của VAMA, doanh số Outlander trong tháng 4 chỉ đạt 48 xe.

Với chỉ 48 xe bán ra trong tháng 4, Mitsubishi Outlander đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng doanh số. Vị trí này vẫn không thay đổi so với tháng 3. So với các đối thủ cùng phân khúc, Outlander bị "lạc hậu" hơn do vẫn là thế hệ cũ ra mắt từ năm 2017. Trong khi đó, Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson đã được nâng cấp nhiều lần.

Mitsubishi Triton

Sau một tháng tăng trưởng mạnh về doanh số, Mitsubishi Triton lại sụt giảm không hề ít với mức giảm trên 50%. Doanh số tháng 4 của mẫu xe này còn 216 xe, thấp hơn so với 538 xe của tháng trước đó.

Sự sụt giảm doanh số này khiến Mitsubishi Triton nhường vị trí thứ 2 doanh số trong phân khúc cho Toyota Hilux. Ford Ranger như thường lệ vẫn bán chạy nhất.

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi có tới 4 mẫu xe giảm mạnh về doanh số trong tháng 4. Trong đó, Pajero Sport gây chú ý nhất khi doanh số chỉ còn 0. Trước đó, trong tháng 3, mẫu xe này vẫn bán được 22 xe.

Mitsubishi Pajero Sport vẫn có doanh số đứng cuối nhóm SUV cỡ D. Mẫu xe này hiện có bản nâng cấp mới nhưng chỉ là lô xe bán cho doanh nghiệp và chỉ có máy xăng. Đó có thể là một phần lý do khiến mẫu SUV của Mitsubishi chưa bứt phá được về doanh số so với các đối thủ.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson cũng là một mẫu xe có doanh số sụt giảm mạnh trong tháng trước, với mức giảm hơn 50% (từ 1.046 xe trong tháng 3 xuống còn 506 xe trong tháng 4).

Kết quả kinh doanh này khiến Hyundai Tucson phải rời khỏi top 2 doanh số phân khúc SUV/crossover cỡ C, xếp sau Mazda CX-5 và Ford Territory. So với chính đàn em là Creta, Tucson cũng phải nhường chỗ trong bảng xếp hạng doanh số. Trong khi Tucson giảm hơn một nửa doanh số thì Creta lại tăng trưởng tới hơn 100%.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe ngày càng thụt lùi về doanh số so với các đối thủ, đặc biệt trong tháng 4 với chỉ 129 xe bán ra, thấp hơn nhiều so với con số 408 xe trong tháng 3.

Với kết quả này, Hyundai Santa Fe đang bị thụt lùi so với các đối thủ trong bảng xếp tháng. Trong tháng 4 vừa qua, mẫu xe này xếp sau cả Ford Everest, Toyota Fortuner và Mazda CX-8. Doanh số Everest đạt 1.090 xe, gấp khoảng 8,5 lần so với Santa Fe. Việc Santa Fe sụt giảm doanh số đã diễn ra trong nhiều tháng, kể từ khi mẫu xe này đổi sang thế hệ mới.

Honda BR-V

Honda BR-V trong tháng vừa qua cũng giảm hơn 50% doanh số (từ 629 xe trong tháng 3 xuống còn 232 xe trong tháng 4.

Sự thay đổi doanh số lần này khiến Honda BR-V mất vị trí top 2 doanh số phân khúc MPV, tụt lại phía sau Toyota Innova Cross, Hyundai Stargazer và Kia Carens. Trong phân khúc này, Xpander cũng bị giảm mạnh doanh số nhưng vẫn là xe bán chạy nhất.

Isuzu mu-X

Isuzu mu-X trong tháng 4 chỉ bán được 13 xe, bằng đúng một nửa tháng trước đó.

Isuzu mu-X mặc dù giảm mạnh doanh số nhưng vẫn bán hơn Mitsubishi Pajero Sport. Việc mẫu xe này bán chậm hơn ở thời điểm này cũng dễ hiểu khi bản nâng cấp lớn có thể sắp ra mắt. mu-X bản facelift đã được bắt gặp tại trung tâm kiểm tra khí thải tại Hà Nội với nhiều thay đổi rõ nét.