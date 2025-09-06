Nhiều vi phạm tại dự án Melinh Plaza, loạt cán bộ ở Thanh Hóa "rút kinh nghiệm"

Đại diện Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ngày 5-9 cho biết các tập thể, cá nhân liên quan tới nhiều vi phạm xảy ra tại Dự án Tổ hợp Thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa (gọi tắt là Dự án Melinh Plaza Thanh Hóa) Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa (Công ty Melinh Plaza Thanh Hóa) được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm sau thanh tra.

Dự án Tổ hợp Thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa từ đất dịch vụ thương mại được chuyển trái quy định thành đất ở, nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành)

Trước đó, năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo thanh tra tổng thể, toàn diện về quy hoạch đất đai, trình tự thủ tục đầu tư, xây dựng đối với 12 dự án sử dụng đất giai đoạn 2010-2021. Trong đó có Dự án Melinh Plaza Thanh Hóa.

Đến tháng 1-2024, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luật thanh tra dự án này và cho thấy dự án này có nhiều vi phạm.

Theo kết luận thanh tra, ngày 15-6-2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 3670 về việc đồng ý chấp thuận địa điểm thực hiện Dự án Melinh Plaza Thanh Hóa với diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 6,7 ha ngay trung tâm TP Thanh Hóa cũ (nay thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Dự án này bao gồm xây dựng khu trung tâm thương mại kinh doanh theo hình thức đại siêu thị từ 2-3 tầng; khu trung tâm thương mại thấp tầng với hệ thống các chuỗi của từng cửa hiệu 3 đến 4 tầng; khu trung tâm kinh doanh tài chính ngân hàng, nhà hàng cửa hiệu cao tầng và khối cao tầng làm văn phòng và nhà ở.

Sau đó, ngày 24-5-2012, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 1551 cho chủ đầu tư là Công ty Melinh Plaza Thanh Hóa thuê tổng diện tích đất là 26.242 m2 để thực hiện dự án Melinh Plaza Thanh Hóa (giai đoạn 1) có địa chỉ ở 2 phường Đông Hải, Đông Hương (TP Thanh Hóa cũ). Thời hạn sử dụng đất của dự án 50 năm, tính từ ngày 15-3-2012 với hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Tuy nhiên, ngày 28-3-2014, Công ty CP Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với dự án nêu trên. Đến ngày 1-4-2014, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 2387 đồng ý chủ trương để Công ty Melinh Plaza Thanh Hóa lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.

Đến ngày 29-10-2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza. Theo đó, dự án Melinh Plaza Thanh Hóa được điều chỉnh chức năng từ tổ hợp thương mại kết hợp nhà ở căn hộ chất lượng cao sang tổ hợp công trình hỗn hợp và khu nhà ở liền kề.

Đến ngày 13-1-2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định 147 giao đất cho Công ty Melinh Plaza 67.234,5 m2 đất tại phường Đông Hải và phường Đông Hương (TP Thanh Hóa cũ).

Trong đó, diện tích đất trung tâm thương mại khối đế 5 tầng kết hợp căn hộ cao cấp khối tháp 15 tầng là 10.664 m2; diện tích nhà ở thấp tầng là 22.871 m2; diện tích đất nhà ở xã hội là 1.558 m2. Hình thức giao đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất 50 năm, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài.

Chuyển đất dịch vụ thương mại sang đất ở trái quy hoạch

Tuy nhiên, kết luận thanh tra đã chỉ rõ hàng loạt khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Những vi phạm này trải dài từ khâu chấp thuận đầu tư, phê duyệt quy hoạch, quản lý đất đai đến triển khai dự án, cho thấy nhiều bất cập trong quản lý Nhà nước và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Một khu nhà ở liền kề đã hoàn thành tại dự án sau khi được chuyển từ đất dịch vụ thương mại sang đất ở

Cụ thể, ngay từ bước đầu chấp thuận chủ trương, địa điểm và cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đã bộc lộ những vi phạm. Đó là UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Eurowindow Holding làm chủ đầu tư, nhưng khi cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) lại cấp cho Công ty CP Melinh Plaza. Công ty này sau đó được UBND tỉnh cho thuê 26.242,4 m2 đất để thực hiện giai đoạn 1. Tuy nhiên, sau hơn 43 tháng kể từ khi được thuê đất, chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện dự án.

Trong công tác quy hoạch, dự án được phê duyệt nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên, các lần điều chỉnh chưa đảm bảo đúng quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Đặc biệt, Sở Xây dựng đã tham mưu phê duyệt quy hoạch cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ thương mại dịch vụ sang đất ở trái với quy hoạch phân khu và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Ở khâu lựa chọn nhà đầu tư, qua thanh tra xác định có nhiều sai sót. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, diện tích dự án 6,7 ha đã được giải phóng mặt bằng. Công ty Melinh Plaza Thanh Hóa có quyền sử dụng hợp pháp với 26.242,4 m2 đất thương mại dịch vụ, nhưng phần diện tích còn lại 40.992,1 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất theo quy định. Dù vậy, Sở Xây dựng Thanh Hóa vẫn tham mưu công nhận Công ty Melinh Plaza Thanh Hóa làm chủ đầu tư toàn bộ dự án.

Về giải phóng mặt bằng, ngày 18-12-2014, toàn bộ 67.234,5 m2 đất đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Thế nhưng, sau đó UBND TP Thanh Hóa (cũ) lại ban hành tới 11 quyết định thu hồi đất (trong năm 2025), trong khi đất đã bàn giao từ trước.

Mặc dù vi phạm đã được chỉ rõ, nhưng hầu hết các sở, ngành, đơn vị liên quan tới vi phạm như Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ (nay là Sở Tài chính) Sở Tài nguyên - Môi trường cũ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Thanh Hóa cũ... chỉ bị rút kinh nghiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc.