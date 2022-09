Nhiều vết nứt lớn xuất hiện, cả chục nhà dân phải di dời

Ngày 28/9, ông La Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương xã này đang phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tháo dỡ nhà sàn, di dời tài sản của một số hộ dân trước nguy cơ núi đổ sập vùi lấp nhà dân.

Vết nứt khổng lồ xuất hiện chằng chịt đi qua nhà người dân ở bản Huồi Thợ.

Nguyên nhân là do tại bản Huồi Thợ xuất hiện vết nứt lớn kéo dài hàng trăm mét chạy dọc qua nhiều nhà dân. Đến thời điểm hiện tại, miệng vết nứt đã rộng hơn 20cm và có dấu hiệu rộng lớn ra. Phần đất vết nứt cũng có dấu hiệu sụt lún xuống và kéo dài hơn. Khi người dân đo độ sâu vết nứt thì có nơi sâu đến hơn 2m.



Trước tình hình vết nứt lan rộng, chính quyền địa phương đã kiểm tra và vận động 11 hộ dân ở trong khu vực nguy hiểm di dời tài sản, chuyển đến nhà người thân ở nhờ để đảm bảo an toàn. Trong số 11 hộ này có 5 hộ dân nằm trong diện phải sơ tán khẩn cấp vì nằm trên vết nứt.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vết nứt.

Ngoài nhà dân, vết nứt này còn gây ảnh hưởng đến hai cột điện 35kV, 110kV và một trạm biến áp ở bản Huồi Thợ. Nếu vết nứt này tiếp tục phát triển sẽ có nguy cơ gây mất điện nhiều hộ dân ở huyện Kỳ Sơn và hai xã Nhôn Mai, Mai Sơn (huyện Tương Dương).



Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, hiện ở xã này cũng đang xuất hiện mưa. Để đảm bảo an toàn, xã Hữu Kiệm đã cho túc trực 100% quân số để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Vết nứt có điểm sâu hơn 2m.

Trước đó tại bản Nam Tiến 2 của xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) cũng xuất hiện 1 vết nứt lớn kéo dài hàng trăm mét, chạy qua nhiều nhà dân. Sau khi xuất hiện vết nứt, chính quyền địa phương đã tiến hành di dời 52 hộ dân đến nơi an toàn.