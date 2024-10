Ngày 8-10, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh nhiều học sinh mầm non bị bạn đánh bầm tím cơ thể. Sự việc trên được cho là xảy ra tại một trường mầm non ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh các cháu bé bị đánh được chia sẻ trên mạng xã hội

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người bất bình khi cho rằng các cô giáo đã không làm tròn nhiệm vụ khi để xảy ra việc học sinh đánh bạn ngay trong lớp học.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 8-10, ông Lại Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan chức năng đang xác minh vụ một cháu bé lớp 5 tuổi ở Trường Mầm non trung tâm xã Nghĩa Lộc, đánh nhiều bạn trong lớp dẫn đến các em này bị bầm tím ở chân, tay, mặt, lưng…

Hình ảnh một em bị bạn đánh bầm tím chân. Ảnh: Facebook

Theo ông Dương, sự việc xảy ra vào chiều ngày 7-10, sau khi làm việc với nhà trường đã xác minh ban đầu có 6 cháu bị bạn đánh. Trong đó, có 2 cháu bị đánh nặng nhất phải nhập viện. Hiện, cả 2 cháu này qua chụp chiếu, điều trị, vết thương đã đỡ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.