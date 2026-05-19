HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhiều tiếng nổ vang lên từ một hòn đảo của Iran

Minh Hạnh
|

Hãng thông tấn Tasnim cho biết, nhiều tiếng nổ đã vang lên trên đảo Qeshm của Iran ngày 19/5, do việc vô hiệu hóa đạn dược chưa nổ của đối phương.

- Ảnh 1.

Đảo Qeshm. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hãng thông tấn Mehr cũng đưa tin về loạt tiếng nổ, nhưng cho biết nguyên nhân chưa được xác định.

Hòn đảo này nằm giữa Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Trước đó vào tối 18/5, hãng thông tấn Tasnim đưa tin máy bay không người lái đã được phát hiện trên bầu trời đảo Qeshm. Điều này đã dẫn đến việc hệ thống phòng không được kích hoạt.

- Ảnh 2.

Vị trí đảo Qeshm. (Ảnh: Jerusalem Post)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 cho biết, ông đã tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau khi Tehran gửi một đề xuất hòa bình mới cho Washington. Ông Trump cho rằng hiện có cơ hội để đạt được một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Cùng ngày, một nguồn tin quân sự Iran nói với Sputnik , rằng nước này đã chuẩn bị các bước đi chiến thuật mới nếu Mỹ tấn công lần nữa.

"Chúng tôi đã chuẩn bị các hành động và phương pháp chiến thuật mới dựa trên học thuyết của mình. Chúng tôi không gặp vấn đề gì về vũ khí và khả năng phòng thủ”, nguồn tin cho biết.

Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng bắn bắt đầu từ ngày 8/4. Sau đó, các cuộc đàm phán đã bắt đầu tại Islamabad (Pakistan) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, mặc dù gần như không đạt được tiến triển.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

01:30
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại