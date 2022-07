Nhiều thí sinh đến trễ trong buổi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT



Sáng 7/7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 36.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hôm nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời tiết khá mát mẻ và thuận lợi. Vì vậy, từ hơn 6h, các phụ huynh và thí sinh đã tập trung đông tại cổng các điểm thi. Đây là kỳ thi khá đặc biệt với các thí sinh bởi nhiều thời gian trong cả 3 năm học phải học online do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Một số thí sinh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, có chút lo lắng về đề thi.

Tại Nghệ An, thời tiết buổi sáng khá thuận lợi cho các thí sinh.

Trước đó, chiều 6/7, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đến làm thủ tục và được phổ biến quy chế. Theo ghi nhận, số thí sinh bị sai sót thông tin không nhiều. Tuy nhiên, có những trường hợp thí sinh đã quên giấy báo dự thi, đều được giám thị yêu cầu viết cam kết.

Mặc dù vậy, sáng 7/7, khi tiếng trống báo hiệu các thí sinh bắt đầu vào phòng thi vẫn có nhiều em mới đến cổng trường. Thậm chí, đã có trường hợp đáng tiếc đến muộn hơn 15 phút khi bóc đề nên không được tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Các thí sinh được đội tình nguyện hướng dẫn trước khi vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức với 2 mục đích là công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Năm nay, về cơ bản, kỳ thi giữ ổn định như năm trước. Tuy nhiên, cũng có một số điều chỉnh kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi hơn cho các thí sinh và bảo đảm an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Điểm mới đáng lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là bắt buộc thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến, khác với trước là có thể đăng ký bằng cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Nghệ An đã ban hành các văn bản và trực tiếp chỉ đạo các điểm thi phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi và hỗ trợ cho thí sinh dự thi.

Bên cạnh đó, đã chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, điều kiện phục vụ; bố trí camera giám sát tại các địa điểm tổ chức thi theo quy chế; phương án đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ phương tiện đi lại cho thí sinh trong các ngày thi; hỗ trợ chỗ ở cho cán bộ coi thi, thí sinh và người thân ở xa về dự thi.

Năm nay, Nghệ An có hơn 36.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên.

Với hơn 36.000 thí sinh dự thi, Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước. Trong số này có 4.518 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và hơn 30.819 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Bên cạnh đó, có 1.447 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học. Số thí sinh giáo dục thường xuyên tham dự kỳ thi xét đại học là 2.807 thí sinh.

Trong kỳ thi này, toàn tỉnh đã bố trí 69 điểm thi và 1.584 phòng thi chính thức và 79 phòng chờ. Ngoài ra, ở các điểm thi đã bố trí từ 2 - 3 phòng thi dự phòng để phòng các tình huống bất thường hoặc có thí sinh thuộc diện F0. Chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, gần 5.000 giám thị và các lực lượng an ninh, y tế, dân quân… đã được huy động để phục vụ cho kỳ thi.

Tại hội đồng thi Nghệ An, có 3 trường đại học về tham gia công tác thanh tra và giám sát việc tổ chức kỳ thi. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức các đội thanh tra lưu động để thanh, kiểm tra trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Sáng nay, theo lịch thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thí sinh sẽ thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Đây cũng là những môn thi bắt buộc tại kỳ thi năm nay.

Đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Nghệ An đã huy động trên 3.000 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị và thực hiện các nhiệm vụ tại các hội đồng thi. Bên cạnh đó, huy động gần 2.000 người thuộc lực lượng khác như công an, dân quân, bảo vệ, y tế… để đảm bảo an toàn và phục vụ kỳ thi.

Trước đó, dù đây là kỳ thi được tổ chức thường niên hàng năm và đã được Nghệ An tổ chức nghiêm túc, nhưng do tính chất đặc biệt của một kỳ thi quốc gia nên việc đảm bảo cho kỳ thi vẫn được tỉnh, ngành giáo dục và các địa phương đặt lên hàng đầu.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An kiểm tra phòng lưu trữ bài thi của thí sinh tại trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành.

Nghệ An cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp huyện và UBND tỉnh cũng đã ban hành một chỉ thị riêng về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức và giao trách nhiệm cho từng sở, ngành trong công tác chuẩn bị.

Đặc biệt, trước kỳ thi năm nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại các điểm in sao đề thi, điểm thi và các điểm chấm thi.

Từ thực tế kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Nghệ An, nhưng bên cạnh đó, cũng chỉ ra một số băn khoăn, lo lắng. Trong đó, lưu ý việc giữ khoảng cách giữa các điểm thi với các nhà dân, tránh tình trạng một số đối tượng xấu có thể sử dụng máy ảnh và phương tiện công nghệ cao để sao chép đề thi, bài thi. Đặc biệt với địa bàn Nghệ An có địa hình rộng, điều kiện đi lại khó khăn, khoảng cách giữa nơi giao đề và nhận đề có nơi cách hàng trăm cây số.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THPT Đô Lương 1, huyện Đô Lương.

Để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn, ôngBùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh cũng đề nghị các hội đồng thi không được chủ quan trong quá trình chuẩn bị, tránh để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Việc tổ chức kỳ thi phải đúng theo quy chế, và cán bộ, giám thị coi thi phải thực hiện đúng trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi và công bằng cho tất cả các thí sinh.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An có 845 thí sinh được miễn, giảm các môn thi. Trong đó có 63 thí sinh được miễn thi hoàn toàn, gồm 10 em tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia dự các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế và 53 em khuyết tật nặng.