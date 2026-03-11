Tàu hàng liên tiếp bị tấn công ở eo biển Hormuz

Theo Guardian, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu hàng đã bị "vật thể lạ" bắn trúng, gây hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán.

Theo thông báo của cơ quan chức năng ngày 11-3, chỉ huy con tàu này đã yêu cầu trợ giúp và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Nhà chức trách vẫn chưa xác định được vật thể bắn vào tàu là gì.

Theo AP, con tàu nêu trên gặp nạn khi đang di chuyển ở khu vực phía Bắc Oman, bên trong eo biển Hormuz. Vật thể bắn trúng tàu có thể là một quả đạn pháo.

Ảnh: Thai Enquirer

Tàu hàng treo cờ Thái Lan bị tấn công ở eo biển Hormuz ngày 11-3. Ảnh: Thai Enquirer

Ảnh: Thai Enquirer

Sau thông tin ban đầu, UKMTO cho biết đám cháy trên tàu đã được dập tắt, chỉ còn lại một nhóm nhỏ thủy thủ đoàn trên tàu. Những người còn lại được đưa về TP Khasab của Oman.

Tàu chở hàng này sau đó được hải quân Thái Lan xác định là tàu Mayuree Naree treo cờ nước này, bị tấn công và cháy phòng động cơ khi cách bờ biển Oman khoảng 11 hải lý về phía Bắc.

Trước đó, cùng ngày, UKMTO thông báo về vụ tấn công khác nhắm vào một tàu container cách tiểu vương quốc Ras Al Khaimah (thuộc Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) 25 hải lý.

Mức độ thiệt hại chưa được xác định nhưng tất cả thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn - thông báo cho biết.

Tàu container này được các nguồn tin hàng hải xác định là tàu treo cờ Nhật Bản, mang tên One Majesty. Con tàu đang di chuyển đến một khu neo đậu an toàn.

Một tàu thứ ba, cũng là tàu chở hàng rời, đã bị trúng một vật thể bay chưa xác định ở vị trí khoảng 50 dặm về phía Tây Bắc của Dubai, theo các công ty an ninh hàng hải.

Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard Tech cho biết vật thể này đã làm hư hại phần thân của tàu treo cờ Quần đảo Marshall mang tên Star Gwyneth, đồng thời khẳng định thủy thủ đoàn của tàu vẫn an toàn.

Những vụ việc mới nhất này đã nâng tổng số tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu lên ít nhất 14 chiếc.

Eo biển Hormuz - Ảnh: TASNIM

Eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới, thường có khoảng 100 tàu thuyền ra vào mỗi ngày trước khi chiến sự hiện nay nổ ra.

Để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đã đóng cửa Hormuz trong khi Mỹ ngày 10-3 tuyên bố đã loại bỏ 16 tàu rải thủy lôi của Iran ngay tại eo biển này.