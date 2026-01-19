Nhiều tài năng nhí được vinh danh tại Vietnam Iconic Awards 2026

Vietnam Iconic Awards là nơi ghi nhận và tôn vinh những tài năng nhí có đam mê và nỗ lực bền bỉ trong nhiều lĩnh vực như: nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, thời trang, dẫn chương trình, học thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng.

Các tài năng nhí tại Vietnam Iconic Awards 2026.

Theo ban tổ chức, thông điệp của Vietnam Iconic Awards 2026 là khuyến khích trẻ em phát triển toàn diện gồm: Tài năng, bản lĩnh và nhân cách. Lan tỏa tinh thần giáo dục tích cực - nuôi dưỡng ước mơ đi cùng kỷ luật và trách nhiệm. Chương trình khẳng định rằng: mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được ghi nhận khi các em dám ước mơ, dám nỗ lực và dám tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Vietnam Iconic Awards 2026 được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghi thức vinh danh, trình diễn nghệ thuật – thời trang, mang đến một không gian trang trọng nhưng gần gũi, đúng tinh thần thiếu nhi.

Chương trình được xây dựng theo hành trình phát triển của tài năng nhí. Mỗi hạng mục trao giải là một câu chuyện nhỏ, góp phần tạo nên bức tranh lớn về thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu tiềm năng.

Diễn viên Thanh Hương trao giải cho các tài năng nhí.

Hội đồng trao giải và danh sách khách mời quy tụ nhiều gương mặt uy tín như PGS.TS Nguyễn Huy Phương, diễn viên Thanh Hương, nhà báo Bùi Việt Cường, nhà báo Bùi Đức Hiếu, ca sĩ Lan Quỳnh, ca sĩ Cường DuyC, MC Vũ Trang, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang, cùng Ms. Nguyễn Hoài Linh và Ms. Phạm Hoài Thu. Sự hiện diện của những khách mời này góp phần củng cố tính chuyên môn và giá trị định hướng của giải thưởng.

Từ đó, các tài năng nhí được vinh danh tại Vietnam Iconic Awards 2026 gồm: Hoàng Bảo Trâm được vinh danh Siêu mẫu nhí xuất sắc 2025, trong khi Kiều Ngọc Diệp nhận danh hiệu Siêu mẫu nhí Best Face 2025. Ở mảng dẫn chương trình, Đoàn Phương Linh ghi dấu ấn với giải MC Nhí xuất sắc 2025. Bên cạnh đó, Gabi Bảo Uyên được gọi tên ở hạng mục Ca sĩ nhí Truyền cảm hứng 2025, còn Nguyễn Thanh Ngọc giành danh hiệu Ca sĩ nhí xuất sắc 2025, cho thấy sự đa dạng và sức bật của thế hệ tài năng nhí.

Các tài năng nhí ở nhiều lĩnh vực được vinh danh.

Bên cạnh các cá nhân nổi bật, chương trình còn vinh danh nhiều nhóm tài năng nhí thuộc các lĩnh vực khác nhau, từ ca sĩ, người mẫu, MC, diễn viên đến những gương mặt đa năng. Đáng chú ý, Vietnam Iconic Awards 2026 cũng dành sự ghi nhận cho các em nhỏ có tinh thần nỗ lực bền bỉ, mang lại cảm hứng tích cực cho cộng đồng, đồng thời tôn vinh vai trò đồng hành của gia đình, thầy cô và các đơn vị đào tạo – những "hậu phương" thầm lặng nhưng quan trọng trong hành trình của trẻ.